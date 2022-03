Schwerin/Rostock

Nach langer Corona-Pause sind die Theater, Kinos und Museen im Land seit einiger Zeit wieder geöffnet. Trotzdem werden vielerorts noch längst nicht die Besucherzahlen erreicht wie vor der Pandemie. Dazu tragen auch die strengen Corona-Maßnahmen bei, die wegen der sogenannten „Hotspot-Regelung“ weiterhin in Mecklenburg-Vorpommern gelten.

Staatstheater: Rund 40 Prozent der Vorstellungen ausverkauft

Rund 40 Prozent der Vorstellungen am Mecklenburgischen Staatstheater, das im Großen Haus aktuell vor maximal 60 Prozent der Besucher spielt, sind ausverkauft. „Neue Inszenierungen und Sinfoniekonzerte laufen sehr gut, aber Stücke, die schon lange auf dem Spielplan im großen Haus stehen, haben es schwerer“, sagt Intendant Hans-Georg Wegner. Durch die Unterbrechung des Spielbetriebs habe man den Spielplan umstellen müssen, sodass Inszenierungen, die eigentlich schon abgespielt waren, weiterhin zu sehen seien. „Hinzu kommt, dass uns zurzeit die festen Abonnenten fehlen und viele Besucher sich wegen der hohen Inzidenzen weiterhin scheuen, Veranstaltungen in Innenräumen zu besuchen.“ Der Vorverkauf für die Schlossfestspiele, die im Sommer unter freiem Himmel stattfinden, seien hingegen sehr gut angelaufen.

Spielplanänderungen an Theatern in Vorpommern

Auch an der Vorpommerschen Landesbühne hofft man, dass die Besucher spätestens zum Start der Open-Air-Saison zurückkehren: „Noch kommen viele wegen der Pandemie nur sehr zögerlich, deswegen hoffen wir auf die Sommersaison“, sagt Sprecherin Martina Krüger. Dazu würden auch die oft kurzfristigen Änderungen des Spielplans beitragen, die zurzeit wegen zahlreicher Corona-Ausfälle im Team unvermeidbar seien.

Mit dem Problem kämpft auch das Theater Vorpommern, das unter der 3G-Regelung zurzeit ebenfalls maximal 60 Prozent der Besucher empfängt: „Durch die Pandemie haben wir einen hohen Krankenstand, sodass diverse Spielplanänderungen nötig sind“, sagt Sprecher Hans Heuer. Dennoch sei ein Großteil der Vorstellungen auf der Basis der aktuellen Platzkapazitäten „ausverkauft“. „Wir freuen uns sehr über unser treues Publikum, das trotz der Einschränkungen immer wieder gerne zu uns kommt“, sagt Intendant Ralf Dörnen.

Volkstheater: Gäste haben wieder Lust, ins Theater zu kommen

Ähnlich sieht es im Rostocker Volkstheater aus. „Man spürt, dass die Gäste wieder Lust haben, ins Theater zu kommen“, sagt Sprecherin Ute-Fischer Graf. Aktuelle Premieren, wie „Der Kirschgarten“ im Großen Haus, „Der Traum eines lächerlichen Menschen“ im Ateliertheater und „Alte Liebe“ in der Kleinen Komödie in Warnemünde seien bei maximaler Auslastung von 60 Prozent komplett ausverkauft. „Auch die anderen Vorstellungen werden sehr gut angenommen“, so Fischer-Graf.

Besucherrückgang im Vorpommerschen Landesmuseum

Auch ins Vorpommersche Landesmuseum, wo zurzeit die Sonderausstellung „Experiment in Catastrophe“ der Stettiner Künstlerinnen Natalia Szostak und Weronika Fibich zu sehen ist, sind die Besucher zurückgekehrt. „Die Ausstellung wurde sehr gut angenommen, obwohl es kein leichtes Thema ist“, sagt Sprecherin Julia Kruse. Seit dem 18. Januar ist das Museum wieder durchgehend geöffnet. Rund 150 Gäste kamen in der vergangenen Woche. Rund 450 waren es vor der Pandemie 2019 durchschnittlich pro Woche. Ursachen seien, dass aktuell weniger Veranstaltungen liefen und viele Kindergruppen wegen Corona-Fällen und Quarantäne abgesagt hätten, so Kruse. „Noch erreichen wir zwar nicht die Besucherzahlen, die wir vor Corona hatten. Aber die durchgehend positive Resonanz zeigt, dass viele Menschen wieder ein verstärktes Bedürfnis nach kulturellen Veranstaltungen haben.“

Cinestar-Kinos: „Vom Normalbetrieb noch weit entfernt“

Das bestätigt auch Oliver Fock, Geschäftsführer des Kinobetreibers Cinestar mit Häusern in Rostock, Stralsund, Greifswald, Wismar, Neubrandenburg und Waren (Müritz). „Seit der Wiedereröffnung der Kinos im vergangenen Jahr freuen wir uns über hohen Zuspruch unserer Gäste“, so Fock. 2021 hätten die deutschen Kinos gegenüber 2020 einen Besucheranstieg von 18 Prozent verzeichnet. Gegenüber dem letzten regulären Kinojahr 2019 lasse sich allerdings ein Rückgang von 64 Prozent beobachten. Ursache seien unter anderem die Auflagen aus den Landesverordnungen mit einhergehenden Kapazitätsbeschränkungen und Einschränkungen, wie 3G-Regelung und Maskenpflicht. „Das wirkt sich natürlich nicht förderlich auf die Besucherzahlen aus. Umso notwendiger ist es, die Kinos weiterhin zu fördern. Vom Normalbetrieb sind wir nach zwei Jahren Pandemie noch sehr weit entfernt“, so Fock.

Schlagerfestival: „Besucher haben wieder Lust auf Konzerte“

Auch der Konzertbetrieb läuft langsam wieder an: Das zeigt sich an Formaten, wie „Schlager pur – das Megafestival“, zu dem Stars wie Olli P., Thomas Anders und Beatrice Egli am 11. Juni 2022 auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund erwartet werden. Coronabedingt war das Festival um ein Jahr verschoben worden. Seit vier Wochen läuft der Kartenverkauf wieder. „Die Resonanz in den sozialen Netzwerken und beim Kartenverkauf ist enorm. Das zeigt, dass die Menschen wieder Lust haben, unter freiem Himmel zu feiern“, sagt Veranstalter Marcel Glöden, vom Haus Neuer Medien in Greifswald. Rund 1000 der insgesamt 8000 Karten seien bereits verkauft.

Von Stefanie Büssing