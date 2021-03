Bund und Länder haben am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Der Lockdown soll verlängert werden, aber es gibt stufenweise Lockerungen – auch bei Inzidenzen über 35. In mehreren Landesteilen von MV könnte schon ab Montag wieder vieles öffnen. Ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse