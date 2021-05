Schwerin

Schüler in Mecklenburg-Vorpommern können wohl bald wieder unbeschwert durchatmen – zumindest auf dem Schulhof. Die Maskenpflicht auf Schulhöfen soll ab 1. Juni, also kommenden Dienstag, landesweit aufgehoben werden. Dies ist ein neuer Punkt im Öffnungsplan der Landesregierung. Am Donnerstag berät diese mit Vertretern der Kommunen über die Lockerungsschritte aus der Pandemie. Nach Auskunft von Teilnehmern der Runde hat es große Zustimmung für die Abschaffung der Maskenpflicht auf Schulhöfen gegeben.

Bald wieder bis zu 30 Gäste bei Familienfeiern?

Am Vormittag begann der kleine „MV-Gipfel“ mit Vertretern von Landkreisen und kreisfreien Städten. Da nach Kultur- und Tourismusgipfel am Dienstag und Mittwoch schon einige Bereiche abgeräumt waren, geht es jetzt noch um Details der Umsetzung. So steht im Entwurf eines Papiers die Idee, private Feiern in Gaststätten ab 11. Juni mit bis zu 30 Personen zuzulassen, plus vollständig Geimpfte und Genesene. Zehn Tage später könnten sogar 60 Gäste möglich sein. An Hochschulen sollen unter Einhaltung von Hygiene-Regeln ab 21. Juni wieder Prüfungen in Präsenz möglich sein.

Konzertgänger können sich womöglich auf den Monat danach freuen. Ab 19. Juli stehen Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 Personen im Entwurf des Diskussionspapiers. Ob es so kommt – darüber will die Landesregierung noch am Abend in einer Pressekonferenz informieren.

Von Frank Pubantz