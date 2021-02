Schwerin

Zähes Ringen um weitere Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie: Der MV-Gipfel hat am Mittwoch einen Fahrplan aufgestellt, wie Wirtschaft im Nordosten wieder öffnen kann. Bis zum späten Abend saßen Regierung, Vertreter von Wirtschaft und Kommunen in Schwerin zusammen. Es ging hin und her.

So viel steht fest:

Friseure sollen landesweit zum 1. März öffnen dürfen. Für Kosmetiker, Fußpflege und Nagelstudios soll dies nur in Regionen mit einer Inzidenz unter 35 gelten. Das betrifft aktuell die Hansestadt Rostock und den Kreis Vorpommern-Rügen. Eine Woche später, am 8. März, sollen dann letztgenannte Bereiche auch bei höherer Inzidenz öffnen dürfen. Außerdem sind Außenbereiche für Zoos für diesen Termin vorgesehen.

Auch Gartenmärkte und Baumschulen können bereits am 1. März ihren ersten großen Umsatz im Lockdown machen. Baumärkte bleiben jedoch zu.

Ausgenommen sind jeweils Corona-Hotspots mit Inzidenz ab 150.

Schwesig: „Wir sind noch nicht über den Berg“

Großen Gesprächsbedarf gab es in der Runde zu Einzelhandel, Gastronomie und Hotels. Nachdem die Wirtschaft hier Öffnung schon für März forderte, dämpft Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu hohe Erwartungen. Sie verstehe den Wunsch, aber: „Leider sind wir noch nicht über den Berg.“ Daher sei weiterhin Vorsicht geboten. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner in MV bei 64,7. Öffnung sei in verschiedenen Phasen geplant.

Einzelhändler sollen öffnen dürfen, wenn eine landesweite Inzidenz von 35 vorliegt, zeitlich etwa Mitte März. Gleiches gelte für den Neustart der Gastronomie zwei Wochen später, außerdem für Schausteller, Autokinos, Märkte oder Messen für Berufsfrühorientierung. Die Hoffnung: Mit mehr Corona-Tests ließe sich das Öffnungstempo beschleunigen. Diese Termine seien nur grobe Orientierung; maßgeblich sei die Inzidenz.

Mehr Geduld brauchen Betreiber von Hotels und Pensionen . Hier sieht der Plan der Regierung für Gäste aus MV rein rechnerisch etwa Mitte April, also nach Ostern vor. Dennoch solle die „Illusion“ Ostern noch aufrechterhalten werden, berichten Gipfel-Teilnehmer. In dieser Zeitschiene sind auch der Verleih von Strandkörben oder Freizeitausrüstung oder die Öffnung von Fitnessstudios eingeordnet.

Tagestourismus oder Großveranstaltungen in weiter Ferne

Andere Themen rücken wohl in weitere Ferne, da einzelne Öffnungsphasen jeweils nach 14 Tagen folgen sollen. Die volle Öffnung von Zoos, Kinos und Freizeitparks oder Veranstaltungen mit Sitzplätzen wären so im Mai denkbar. Dies gilt auch für Beherbergung von Gästen aus anderen Regionen Deutschlands, wenn dort die Corona-Inzidenz unter 35 liegt. Bis zum Tagestourismus aus anderen Bundesländern könnte es noch länger dauern. Gleiches gilt für Erlebnisbäder, Diskotheken oder Großveranstaltungen. Über mögliche Öffnung in Kultur und Sport werde es bald Beratungen geben, so Schwesig.

In der Wirtschaft herrscht Zufriedenheit: Man müsse jetzt „die magische Inzidenz von 35 erreichen“, so Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. „Hier sind wir alle gefordert.“ Tobias Woitendorf, Tourismusverband MV, erklärt: „Es ist gut, dass jetzt ein abgestimmter Plan auf dem Tisch liegt.“

Von Frank Pubantz