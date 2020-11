Rostock

Schüsse in der Wiener Innenstadt. Am Montagabend schoss der 20-jährige Kujtim F. in der Seitenstettengasse nahe der Wiener Hauptsynagoge auf Passanten. Mindestens fünf Menschen starben, darunter ein älterer Mann, eine ältere Frau, ein junger Passant, eine Kellnerin und der Attentäter selbst, der von Polizisten erschossen wurde. Unter den Todesopfern befindet sich laut Außenminister Heiko Maas ( SPD) auch eine Deutsche. Zahlreiche Menschen wurden schwer verletzt.

Die Angriffe ereigneten sich an insgesamt sechs Orten im Herzen der „Wiener Gemütlichkeit“ – Seitenstettengasse, Schwedenplatz, Morzinplatz, Fleischmarkt, Bauernmarkt, Salzgries. Jeder Wien-Urlauber kennt diese Gegend. Was sagen Österreicher in MV zu diesen Anschlägen und wie geht es ihnen?

Anzeige

Ursula Haselböck (39), Intendantin der Festspiele MV: „Ich bin schockiert“

Ursula Haselböck (39), Intendantin der Festspiele MV, stammt aus Wien: „Ich bin schockiert und traurig. Meine Gedanken sind in meiner Heimat Wien.“ Quelle: Danny Gohlke/dpa

Die Intendantin der Festspiele MV, Ursula Haselböck (39), stammt selbst aus Wien und kennt die Straßen, in denen die Schüsse fielen, aus ihrer Jugend. Dort pulsiert das Leben. Dort treffen Menschen aus aller Herren Länder – Einheimische, Touristen, Wissenschaftler, Studenten, Musiker, Künstler – aufeinander. Dort herrsche Gemütlichkeit, Freundlichkeit und ein weltumfassendes Sprachengewirr.

Lesen Sie auch: Täter, Ablauf, Motiv: Die Fakten und offenen Fragen zum Anschlag in Wien

Ursula Haselböck sagt: „Dieser brutale Anschlag trifft Wien und ganz Europa mitten ins Herz. Zeitpunkt und Ort dieses feigen Attentats hätten nicht entsetzlicher gewählt sein können: Am Vorabend des zweiten Lockdowns, an einem symbolischen Ort im Zentrum Wiens, beim jüdischen Tempel und inmitten zahlreicher populärer Bars und Restaurants. Ich bin schockiert und traurig, meine Gedanken sind in meiner Heimat Wien.“

Emil Reisinger , Rostocker Corona-Experte: „Das sind verrückte Fanatiker“

Professor Emil Reisinger (62), Infektionsmediziner von der Uniklinik Rostock und Dekan der Medizinischen Fakultät, von der Universitätsmedizin Rostock, aus Linz: „Diese Attentäter, das sind einfach verrückte Fanatiker, die nichts mit Religion zu tun haben.“ Quelle: Ove Arscholl

Auch Professor Emil Reisinger (62), Infektionsmediziner von der Uniklinik Rostock und Dekan der Medizinischen Fakultät, ist entsetzt: „Ich habe Freunde in Wien und bin dort gern unterwegs. Wenn ich in Wien bin, so dreimal im Jahr, treffe ich mich dort mit Freunden zum Café im Freien. Das ist ein ganz tragisches Ereignis. Diese Attentäter, das sind einfach verrückte Fanatiker, die nichts mit Religion zu tun haben. In Gedanken bin ich in meiner Heimat. Da, wo das geschehen ist, das ist ein Ort des Friedens und geselligen Zusammenseins.“

Reisinger lebt seit 1999 in Rostock. Er sei zwar betroffen und traurig, sorgt sich aber nicht um die Zukunft der österreichischen Hauptstadt, wo der gebürtige Linzer zehn Jahre gelebt hat: „Ich glaube, dass es ruhig bleibt in Wien. Das war ein Anschlag eines Verrückten, eines 20-jährigen Burschen, der auf die schiefe Bahn geraten ist.“

Ruth Ramberger, Rostocker Hotel-Managerin: „Ich bin sprachlos“

Ruth Ramberger (52), Regionaldirektorin Nord der Hotelkette „Vienna House“ und Direktorin des Hotels „Vienna House Sonne“ in Rostock, kommt aus Baden vor den Toren Wiens: „Es ist der Wahnsinn, dass so was passiert in einer Stadt, in der sich alle Menschen wie zu Hause fühlen.“ Quelle: Sylvia Kartheuser

Die Regionaldirektorin Nord der Hotelkette „ Vienna House“ und Direktorin des Hotels „ Vienna House Sonne“ in Rostock, Ruth Ramberger (52), stammt aus Baden vor den Toren Wiens. Seit 2007 lebt sie mit kleiner Unterbrechung in Rostock. Sie erinnert sich: „Ich habe mit 20 in einem Hotel in Wien gearbeitet. Für uns Badener war das ein Katzensprung. Wir sind oft in Wien. Wenn man diese Orte, wo das passiert ist, kennt, das macht’s noch trauriger. Da habe ich mich oft mit Freunden getroffen. Ich habe mal im Vienna Marriott am Parkring gearbeitet – fünf Minuten von den Anschlagsorten entfernt. Ich habe meine Familie in Baden, meine Eltern und meine Schwester. Meine Nichte arbeitet in Wien, mein Neffe lebt dort. Alle sind wohlauf. Ich habe sie direkt angerufen. Wenn man in Wien in die Stadt geht, geht man dorthin, wo das passiert ist. Dort ist immer eine liebe Stimmung mit Menschen aus allerlei Ländern und Kulturen. Ich bin sprachlos. Es ist furchtbar. Es ist der Wahnsinn, dass so was passiert in einer Stadt, in der sich alle Menschen wie zu Hause fühlen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Johannes Gößler von MV Werften Fertigmodule Wismar : „Ich habe da mal gelebt“

Johannes Gößler (41), Geschäftsführer von „MV Werften Fertigmodule“ in Wismar, stammt aus der Steiermark, sagt: „Für uns Österreicher war das immer unvorstellbar, das so was in Wien, in Österreich passiert.“ Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Johannes Gößler (41) aus Wismar stammt aus der Steiermark. Er lebt seit 22 Jahren in Deutschland, hat bis 2016 in Papendorf bei der Meyer Werft gearbeitet und ist seit vier Jahren Geschäftsführer von „ MV Werften Fertigmodule GmbH“ Wismar. Gößler sagt: „Meine Schwester wohnt im zweiten Bezirk Wiens, ich habe da auch mal gelebt. Das ist zu Fuß fünf Minuten vom Anschlagsort. Wir haben sofort angerufen. Alle sind gesund. Trotzdem bin ich in Gedanken in Wien. Für uns Österreicher war das immer unvorstellbar, das so was passiert. Es gab stets das Gefühl, dass wir sicher sind vor Terror. Jetzt haben alle Sorge, dass das weitergeht. Aber ich hoffe mal, dass dieser Typ ein verirrtes Huhn, ein Einzeltäter war. Es ist immer schlimm, wenn so was geschieht. Aber uns Österreicher trifft das doppelt ins Mark, weil wir immer glaubten, dass Österreich, vor allem Wien ein Ort des Multikulti und Friedens sei. Der Wiener ist ein sehr gemütlicher Typ, es gibt keinen Fremdenhass, dafür Multikulti überall. Das Bermuda-Dreieck ist ja um die Ecke von meiner Schwester. Dort bin ich oft gewesen. Dort geht man hin, um Freunde zu treffen.“

Von Michael Meyer