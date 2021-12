Özdemir fordert höhere Preise für Fleisch: Aus MV kommt Gegenwind

Rostock

Der Vorstoß des neuen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne) für höhere Lebensmittelpreise ist in MV weitgehend auf Ablehnung gestoßen.

Zwar befürworten Fleischproduzenten und Händler Özdemirs Ziel, mit dem zusätzlichen Geld das Tierwohl und kleine Landwirte zu fördern. Der Weg, das über den Geldbeutel der Verbraucher zu erreichen, erscheint jedoch vielen nicht als der richtige.

Kunde geht nicht mit

„Wir müssten höhere Einkaufspreise eins zu eins an die Kunden weitergeben. Doch die gehen bei Preisen nur bis zu einem bestimmten Punkt mit“, sagt etwa Fleischermeister Berthold Kaeding aus Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen).

Sollten die Preise erhöht werden, müsse sichergestellt werden, dass das Geld auch tatsächlich beim kleinen Bauern ankomme, fordert der Fleischer. Nur dann wäre der Kunde, der auf regionale Produkte Wert legt, auch bereit, mehr zu bezahlen. „Wir haben nichts davon, wenn ein Viertel der Tierhalter aufgibt und die Konzentration auf große Hersteller weiter zunimmt.“

Handel gibt Preise vor

Auch Tobias Blömer, Chef der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH, ist skeptisch: „Wenn wir den Wandel hin zu mehr Tierwohl wollen – und das wollen auch wir –, kostet das Geld. Aber das funktioniert nur, wenn die gesamte Wertschöpfungskette damit leben kann.“

Derzeit würden jedoch die großen Einzelhandelsketten die Preise vorgeben. „Der Handel wird eine Weitergabe der höheren Preise nicht einfach so akzeptieren“, fürchtet Blömer.

Mehr Geld für gute Qualität

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sieht jedoch gerade den Handel in der Pflicht: „Der Lebensmitteleinzelhandel hat in der Corona-Pandemie hohe Gewinne gemacht. Er muss für die gute Qualität, die in Deutschland produziert wird, auch mehr bezahlen.“

Deutschland habe weltweit die höchsten Tierschutz- und Sozialstandards. Das müsse auch seinen Preis haben. „Wir haben derzeit keine kostendeckenden Erzeugerpreise“, kritisiert der Minister.

Deutlich teurer für den Einzelnen

Von der Handelskette Netto mit Sitz in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) heißt es dagegen: „Netto befürwortet grundsätzlich alle einheitlichen und fairen Maßnahmen, die das Tierwohl verbessern.“

Nicht außer Acht gelassen werden dürften jedoch die sozialen Auswirkungen etwaiger Regelungen, die das Fleisch für den Einzelnen deutlich teurer machen.

Ausgewogene Ernährung für alle

Das sieht auch die Verbraucherzentrale MV so: „Auch der sozial schwächste Verbraucher muss sich eine ausgewogene Ernährung leisten können und dazu gehört auch Fleisch – wenn man mag“, sagte Geschäftsführerin Wiebke Cornelius.

Sollte deutsches Fleisch teurer werden, bestehe die Gefahr, dass die Handelsketten ihr Fleisch im Ausland einkaufen. „Wir brauchen daher eine gesamteuropäische Lösung.“

Profilierungsgehabe von Özdemir

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow, konstatiert: „Lebensmittel sind in Deutschland verhältnismäßig günstig und viele Deutsche sind eindeutig zu dick. Ich bezweifle aber, dass das Eine mit dem Anderen zusammenhängt.“

Höhere Preise würden jedenfalls weder dazu führen, dass die Landwirte mehr Geld für ihre Waren bekommen oder nach höheren Standards produzieren, noch führten sie dazu, dass sich die Menschen besser ernähren, glaubt Liskow. „Herr Özdemirs Vorstoß ist ein klarer Fall von Profilierungsgehabe während der nachrichtenarmen Zeit zum Jahresende.“

Über Steuern steuern

Auch Agrarminister Backhaus lehnt Özdemirs Idee ab: „Wir müssen runter vom hohen Fleischverbrauch und von der Lebensmittelverschwendung. Aber ich halte nichts von generell höheren Preisen.“

Er spricht sich dagegen für unterschiedlich hohe Mehrwertsteuersätze für ökologisch oder artgerecht produzierte Lebensmittel einerseits und konventionell hergestellte andererseits aus.

Keine Ramschpreise mehr

Özdemir hatte am Weihnachtswochenende in einem Interview gesagt: „Es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben, sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima. Das will ich ändern.“ Die Preise für Lebensmitte müssten stärker als bislang „die ökologische Wahrheit“ bei deren Herstellung ausdrücken.

