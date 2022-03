Offene Geschäfte am Sonntag in MV bis zum Herbst? – Mehrheit im Landtag lehnt das ab

Schwerin

Kurzen Prozess hat die Koalition von SPD und Linke mit dem Gesetzentwurf der FDP zur Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel in MV gemacht. Beide Fraktionen lehnten es kategorisch ab, dass alle Geschäfte landesweit bis zum Herbst an Sonn- und Feiertage öffnen dürfen. Es gab nicht mal eine Mehrheit, das Thema in Ausschüssen des Landtags weiter zu diskutieren.

Einwände: Beschäftigte und Sonntagsruhe schützen

Die FDP wollte von Mitte April bis Ende Oktober allen Geschäften im Land erlauben zu öffnen. Auf diese Weise sollten Verluste aus der Corona-Zeit aufgefangen werden. Zudem sei dies als Mittel gegen den verstärkten Onlinehandel gedacht, argumentiert Sandy van Baal. CDU und AfD wollten das Thema gern weiter besprechen. Allerdings sei die durch das Grundgesetz geschützte Sonntagsruhe kaum auszuhebeln. Die AfD plädierte dafür, mehr verkaufsoffene Sonntage zuzulassen, acht statt vier pro Jahr.

Gegenwind aus der Koalition. Henning Foerster (Linke) kritisiert den FDP-Vorstoß als „Generalangriff auf die Beschäftigten“, die am Sonntag arbeiten müssten. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) verweist auf viele bereits bestehende Möglichkeiten der Ladenöffnung. So sei dies wochentags bis 24, an Sonnabenden bis 22 Uhr möglich. Zudem sei es durch die Bäderregelung in vielen Tourismushochburgen möglich, auch sonntags zu öffnen. Meyer erklärt: Mit offenen Geschäften an allen Sonntagen werde sich der Umsatz nicht erhöhen. MV habe bereits das „liberalste Ladenöffnungsgesetz in Deutschland“.

Der Vorstoß der FDP hatte im Vorfeld unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Vertreter des Handels sprachen sich überwiegend für eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten aus. Die Gewerkschaft Verdi protestierte dagegen. Mehr als 60 Prozent beteiligter Leser einer OZ-Umfrage gaben an: Sie möchten nicht am Sonntag einkaufen.

Von Frank Pubantz