Betreuungskräfte fürchten um ihre Gesundheit, weil Eltern in Mecklenburg-Vorpommern ihre Kinder trotz des bundesweiten Lockdowns in die Kitas bringen dürfen. Elisabeth Wernicke ist Erzieherin in Greifswald und berichtet, wie sich der Arbeitsalltag verändert hat und warum ihre Kinder nicht in die Kita gehen.