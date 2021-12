Ohne Maske: 1700 Menschen laufen in Rostock bei Anti-Corona-Demo mit

Rostock

Bei einer Großdemonstration forderte die Querdenker-Szene am Montagabend, 6. Dezember, in Rostock ein Ende aller Corona-Maßnahmen. Die laut Polizei 1700 Teilnehmer zogen vom Rosengarten durch die Lange Straße, mit Trommeln und Rufen wie „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ vorbei an den Weihnachtsmarktbuden. Es blieb friedlich. Die Polizei nahm lediglich eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung auf. Ein Anwohner am Vögenteich hatte den mehreren hundert Meter langen Zug aus seiner Wohnung mit Eiern und Wasser beworfen.

So gut wie keiner der Teilnehmenden trug eine Maske. Auch nicht bei der Start- und bei der Abschlusskundgebung, bei denen die Menschen dicht gedrängt am Rosengarten standen, entgegen der für Demonstrationen gültigen Auflagen. Beim eigentlichen Demonstrationszug achteten dagegen viele der maskenlosen Teilnehmer darauf, einen Mindestabstand einzuhalten.

Bei den beiden Kundgebungen nahmen Stadt und Polizei den massenhaften Verstoß gegen die Auflagen allerdings hin. Ordnungssenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) verwies am Abend auf die Zuständigkeit der Polizei als „Durchführungsbehörde“. Die Stadt will den Ablauf „auswerten und künftig in unsere Genehmigungsentscheidungen einfließen lassen“.

Organisator Jens Kaufmann hat bereits weitere Demonstrationen angemeldet, bis Ende des Jahres. Quelle: Martin Börner

Veranstalter Jens Kaufmann sprach von einem „historischen Tag für diese Stadt“. Die Ankündigung der nächsten Bundesregierung, ab Februar eine Impflicht einzuführen, bewirkte offenbar einen Mobilisierungsschub. In der Woche zuvor waren 850 Demonstranten gekommen. Kaufmann organisiert seit 19 Monaten wöchentlich Demonstrationen gegen Maskenpflicht und Impfungen, zu denen oft nur eine zweistellige Teilnehmerzahl kam.

„Drosten in den Knast“

„Drosten in den Knast, Spahn in den Knast“, tönte eine Computerstimme aus den Lautsprechern eines grünen Transporters, der den Demozug anführte, im Wechsel mit 90er-Jahre-Soulmusik. Auch SPD-Politiker Heiko Maaß wurde verbal attackiert, das Personal der künftigen Bundesregierung dagegen nicht. Die Protestierer hatten offenbar noch keine Zeit, ihre Daueransage zu erneuern.

In einer Rede gibt Kaufmann die übliche Palette aus der Querdenker-Blase wieder, wie sie etwa massenhaft beim Messengerdienst Telegram verbreitet werden. Impfungen mit mRNA-Seren wären demnach Genexperimente mit unerforschten Impfstoffen und Impfungen von Kindern ein „Verbrechen“. Ein zentrales Motiv wäre die Ausgrenzung von Ungeimpften durch die 2G- und ähnliche Regeln. „Das ist Faschismus“, sagte ein Redner.

Der für Februar von der nächsten Bundesregierung angekündigte Impfpflicht mobilisierte offenbar viele Demonstranten. Quelle: Martin Börner

Gegen Ende der Veranstaltung sprach ein kleines Mädchen ins Mikrofon, berichtete von Einschränkungen in ihrer Schule. Eine andere Rednerin setzte die Corona-Maßnahmen mit der Diktatur des Nationalsozialismus gleich. „Esst einen Apfel am Tag“, riet dann noch der letzte Redner des Abends. Das schütze besser als jede Impfung.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete am Montag 639 Neuinfektionen und sieben neuen Todesfälle in Zusammenhang mit Corona seit Sonntag. Nach Angaben der Kliniken machen Ungeimpfte einen Großteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen aus. Seit dem 1. Dezember setzten allerdings allein um die 77 000 Menschen in MV lieber auf eine Impfung als auf einen Apfel. So viele Impfdosen wurden seit einer Woche verabreicht.

„Wie bist du denn drauf?“, rief Jens Grählert, der einzige sichtbare Gegendemonstrant, dem Apfel-Fan entgegen. Der 56-jährige Rostocker begleitete die gesamte Gegendemonstration. „Ich will nicht, dass so etwas in meiner Stadt stattfindet“, erklärte Grählert, der sich selbst links nennt, aber keiner Partei oder Organisation angehöre. Er begleitet nach eigenen Angaben die Rostocker Querdenker-Demos mit seinen Zwischenrufen von Anfang an. 15 Anzeigen wegen Beleidigung habe er mittlerweile erhalten, weil er die Impfgegner in seinen Zwischenrufen „Lügner“ nannte.

Dicht an dicht, ohne Maske: Bei der Anfangs- und bei der Abschlusskundgebung hielt sich keiner an die geltenden Corona-Regeln. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Laut Grählert laufen viele Rechte mit, der grüne Transporter stamme etwa vom Rostocker Kreisverband der AfD. Die Teilnehmer an diesem Montag kommen aus Rostock und dem Landkreis, sogar als Wismar habe er einige gesehen. Tilo Tiburski, nach Auskunft von Szenebeobachtern einer der maßgeblichen Köpfe der Rostocker Querdenker-Szene, nahm im Mai an einer Demo der NPD in Anklam teil. Am Montag in Rostock war er auch dabei.

Zumindest bis Ende des Jahres soll jeden Montag weiter demonstriert werden. Am Mittwoch ist außerdem eine Demo an der Rostocker Don-Bosco-Schule geplant.

Von Michaela Krohn und Gerald Kleine Wördemann