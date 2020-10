Ohne Maske in Bus und Bahn: OZ-Leser fordern mehr Rücksichtnahme

Rostock

Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln sind ein Ärgernis für alle, die die Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes über all die Monate sehr ernst nehmen. An verschiedenen Orten im Land kam es in der Vergangenheit immer wieder zu derartigen Verstößen, zuletzt in der Rostocker Straßenbahn. Hier musste die Polizei anrücken, weil eine Frau sich weigerte, ihre Maske aufzusetzen. In der Debatte um das Thema tauschen OZ-Leser ihre Erfahrungen aus.

Polizei setzt Corona-Regeln in Rostocker Straßenbahn durch

Maxim Geist berichtet: „Bei uns in Schwerin habe ich erst einmal gesehen, dass Polizei und Ordnungsamt in der Straßenbahn im Einsatz waren. Viel zu wenig wird das kontrolliert.“ Eine Kontrolle an den Freitagabenden oder am Wochenende wäre eine Option, schlägt die Leserin vor. „Ich weiß auch, die Kräfte möchten am Wochenende frei haben. Aber so was sollte nun mal häufiger kontrolliert werden. Ist meine Meinung dazu.“ An all jene, die im Umgang mit der Maskenpflicht allzu lässig verfahren, richtet Reinhard Dombrowski folgenden Appell: „Extremisten oder auch egoistische Idioten kann man nicht belehren. Da hilft leider wieder nur eins, um es durchzusetzen: empfindliche Strafen. Ich wünschte, es wäre mit gegenseitiger Rücksichtnahme möglich.“ Anja Looks schickt hinterher: „Lächerlich sind die Leute, die wegen eines kleinen Stücks Stoff so ein Theater machen und darin eine Weltverschwörung sehen.“

Markus Doreth notiert: „In der S-Bahn Warnemünde– Rostock Hauptbahnhof und auch anders herum werden leider nur die Fahrkarten kontrolliert. Vor Kurzem liefen drei DB-Sicherheitskräfte durch die Bahn, es waren mehrere Fahrgäste ohne Maske. Doch auch da wurden nur die Fahrkarten kontrolliert, kein Ansprechen oder Ahndung wegen Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.“

„Den Maßnahmen verdanken wir das Gefühl, dass kein Virus da sei“

Jacqueline Line Rehwald findet, dass vieles zu sehr dramatisiert wird. Nicht jeder, der keine Maske trägt, ist automatisch ein Verweigerer. Es gibt durchaus Personen, die eine Bescheinigung durch einen Lungenfacharzt haben.“ Rehwald meint, beobachten zu können, dass der Respekt vor den Menschen seither gesunken sei. „Selbst hier im Netz ist die Respektlosigkeit gestiegen.“

Christian Eichmann hinterfragt etwaige Maßnahmen: „Wo genau wütet denn jetzt gerade das schlimme Virus, vor dem wir uns alle schützen? Ich denke nicht, dass wir es hier mit einem gefährlichen Killervirus zu tun haben.“ Kristin Rosenow erklärt daraufhin: „Exakt diesen ganzen Maßnahmen der letzten Monate verdanken wir das aktuelle Gefühl, dass kein Virus da sei. Man nennt es das Prophylaxe-Paradoxon.“ Ein weiterer Kommentar kommt dazu von OZ-Leserin Simone Blume: „Was Sie nicht sehen, existiert nicht. Schon klar. Warum sind Sie nicht einfach froh, dass wir bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. Andere Länder hatten da nicht so viel Glück.“ Björn Lowka erinnert an dieser Stelle noch einmal an Groß Britannien und den dortigen Umgang mit der Corona-Krise: „Premierminister Boris Johnson ist das beste Beispiel. Lange galt er als Hardliner unter den Corona-Skeptikern. Aber nachdem er feuchtfröhlich Hunderte Hände ungeschützt geschüttelt hat, kam die Rechnung. 20 Tage krank, davon zehn im Krankenhaus und drei Tage davon auf der Intensivstation. Danach kam die Rolle rückwärts, Lockdown für England und scharfe Ausgangsbeschränkungen.“

Von Juliane Lange