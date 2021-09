Rostock

Das wird eine Mordsgaudi: Während auf der Theresienwiese in München tote (Leder-)Hose ist, soll an der Waterkant im Bierzelt geschunkelt werden, als ob’s kein Morgen gäbe. An vier Tagen wollen es fesche Madln und stramme Buam zünftig krachen lassen und zeigen, dass Nordlichter den Bayern in puncto Wiesn-Feierei in nichts nachstehen – beim Oktoberfest im Stadthafen.

Im vergangen Jahr fiel das Event coronabedingt ins Wasser. Ein weiteres Jahr sollen Wiesn-Fans aber nicht warten müssen. Deshalb habe er sich entschieden, das Oktoberfest 2021 möglich zu machen, wenn auch mit Auflagen, sagt Veranstalter Thorsten Schulz. „Ganz ohne Richtlinien geht es leider nicht. Aber lieber mit Regeln gemeinsam feiern als gar nicht. Wir wollen das Beste aus der Situation machen.“ Was Besucher jetzt wissen müssen, erklärt er im OZ-FAQ.

Wann geht’s los?

„O’zapft is!“ heißt es erstmals am 15. Oktober. Weitere Oktoberfest-Tage sind der 16., der 22. und der 23. Oktober. Gefeiert wird von 17 bis 23 Uhr (Einlass und Catering ab 16 Uhr).

Wo findet das Oktoberfest statt?

Aufgebaut wird das Festzelt an den blauen Portalkränen im Stadthafen. Bereits Anfang Oktober rollen dort, wo aktuell das Hüpfburgenland steht, 15 Trailer an, damit der Zeltaufbau beginnen kann.

Wie kann ich mir Tickets sichern?

Wer mitfeiern möchte, sollte sich sputen. „Die beiden Samstage sind nahezu ausverkauft“, sagt Torsten Schulz. Die Chancen, für einen Freitag noch einen freien Platz an einem der Achtertische zu bekommen, stehen da besser. Karten gibt es online auf www.rostockeroktoberfest.de zum Preis von je 33,49 Euro (inklusive Gastro-Paket 79,90 Euro). OZ-Lesen lohnt sich: Kurz vor dem Fest werden wir bei einem Gewinnspiel einen Achtertisch verlosen.

Auf der sicheren Seite sind diejenigen, die bereits für das Oktoberfest 2020 Karten gekauft hat. Die Tickets sind für das Event 2021 gültig.

Wie viel Leute dürfen ins Zelt?

Pro Eventtag dürfen 1986 Gäste ins Zelt. Damit ist das Event das größte Oktoberfest im Nordosten. Es zieht nicht nur Publikum aus MV und dem Rest Norddeutschlands an. Feierwütige reisen selbst aus Skandinavien an, weil sie sich die Wiesn an der Warnow nicht entgehen lassen wollen.

Welche Corona-Regeln gelten?

Der Veranstalter setzt auf 3G. Das heißt, wer ins Zelt will, muss geimpft, getestet oder genesen sein. Um das zu überprüfen, wird es vor dem Garderobenbereich eine Schleuse geben, in der ein Team des Deutschen Roten Kreuzes entsprechende Kontrollen durchführt.

Thorsten Schulz: „Wir akzeptieren nur tagesaktuelle Tests, die durch ein offizielles, anerkanntes Testzentrum oder eine Apotheke ausgestellt wurden. Selbsttests und Arbeitgeberbescheinigungen reichen nicht. Außerdem setzen wir auf die Eigenverantwortung unserer Gäste.“ Das heißt, Sie sollen auch von sich aus darauf achten, Abstand zu denen zu halten, die nicht zur eigenen Feiergruppe zählen und dort, wo das nicht möglich ist, Masken zu tragen.

Beim Check-in ins Zelt muss die Luca-App genutzt werden und zudem ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird beim Eintritt per Scanner Fieber gemessen. In regelmäßigen Abständen werden die Flügeltüren des Zeltes für Sturzlüftungen geöffnet. „Wir empfehlen den Gästen, sich ein Jäckchen mitzubringen.“ Das Hygienekonzept ist mit der Stadt Rostock abgestimmt und wird bei Bedarf dem zum Veranstaltungsdatum herrschenden Pandemiegeschehen angepasst.

Darf getanzt werden?

Jein. Die gewohnte Tanzfläche vor der Bühne wird es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben. Dort werden diesmal stattdessen Tische stehen. Auf den Bierbänken mitzuschunkeln ist aber nicht verboten.

Wer tritt auf?

Die Band Skyline wird den Feiernden mit Schlagern, Partykrachern und Evergreens einheizen.

Muss ich Tracht tragen?

Ob bajuwarisches Dirndl oder Mecklenburger Fischerhemd – Trachtenmode aller Art ist gern gesehen, aber keine Pflicht. Wer sich gern kostümieren möchte, aber nichts Passendes im Schrank hat, kann sich im Verleih Klamöttchen Outfits borgen.

Unbedingt getragen werden muss dagegen ein Mund-Nasen-Schutz. Die Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Ausnahmen: Am eigenen Tisch, beim Rauchen im Raucherbereich und beim Trinken an den Außentresen dürfen Gäste die Maske absetzen. Das Servicepersonal wird ebenso Mundschutz tragen.

Was gibt’s zu essen und zu trinken und was kostet das?

Auf der Speisekarte stehen Wiesn-Schmankerl wie Fleischflanzer’l, Obazda, Brezn, Radi, Schweinshaxe und Hendl. Dazu gibt es Weißbier vom Fass. Die Maß wird 9,90 Euro kosten. Eine Haxe mit Sauerkraut und Kartoffelkloß gibt’s für 17,90 Euro. 10 000 Liter Fassbier wurden beim Oktoberfest 2019 gezapft. Allein am ersten der vier Festabende gingen damals 400 halbe Hendl und 300 Haxn raus.

Gelten Altersbeschränkungen?

Ja. Kinder müssen draußen bleiben. Mitfeiern darf nur, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Minderjährige haben auch mit sogenanntem „Muttizettel“ oder in Begleitung ihrer Eltern keinen Zutritt zum Zelt.

