Oktoberfest 2021 in Rostock: Karten gewinnen beim OZ-Gewinnspiel

Rostock

Das wird eine Mordsgaudi: Am 15. Oktober beginnt in Rostock das Oktoberfest 2021. An insgesamt vier Tagen (15., 16., 22. und 23. Oktober jeweils von 17 bis 23 Uhr) schunkeln Madeln und Buam im Festzelt im Stadthafen zu Partykrachern und lassen sich Schmankerl, wie Haxn und Brezen, schmecken.

Die Wiesn an der Warnow ist begehrt: Knapp 2000 Besucher pro Festtag feiern mit. Die Karten sind nahezu ausverkauft. Allen, die noch dabei sein möchten, ohne dafür auch nur einen müden Euro fürs Ticket auszugeben, bietet die OSTSEE-ZEITUNG die Chance dazu.

Wo findet das große Oktoberfest in Bayern normalerweise statt?

Wir verlosen einen Tisch für acht Personen am Eröffnungstag des Oktoberfestes (15.10.). Um die Freikarten zu gewinnen, müssen Sie uns nur eine Frage beantworten: Wo findet das große Oktoberfest in Bayern normalerweise statt? A: auf dem Amalienfeld; B: auf der Theresienwiese; C: auf dem Margaretenplatz

Klicken Sie hier, um die Frage zu beantworten und am Gewinnspiel teilzunehmen.

Unter allen, die die Frage richtig beantworten und sich anschließend registrieren, lost unsere Glücksfee einen Sieger aus. Dieser wird von uns benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 9. Oktober, 12 Uhr.

Wer statt sich selbst anderen eine Mordsgaudi bescheren möchte, kann das im Web tun: Oktoberfest-Veranstalter Torsten Schulz will einen Tisch an eine Institution vergeben und Online-User können darüber abstimmen, wer die Karten bekommt. „Unter dem Motto ,Nicht nur klatschen und quatschen’ möchten wir als Rostocker Unternehmen uns gern auf unsere Weise bei einigen der Engel in der Corona-Krise bedanken.“

112 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hat Schulz daher schon zur Wiesn eingeladen. Sie dürfen am 15. Oktober mitfeiern. Für den darauffolgenden Freitag (22. Oktober) will er weitere Ehrengäste von der Online-Community bestimmen lassen auf dem Instagram-Account @rostocker_oktoberfest.

Von Antje Bernstein