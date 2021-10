O’zapft is in Rostock: Am Freitag hat das Oktoberfest 2021 begonnen. 1926 Gäste feiern nun pro Abend im bayerischen Partyzelt an der Warnow. Am Freitag gab es beste Stimmung, tiefe Dekolletés, laute Musik und Bier, Bier, Bier! Warum manchen Gästen die nordische Version sogar besser als das Münchner Original gefällt.