Rostock/Dassow/Tokio

Lea Sophie Friedrich aus Dassow und ihre Partnerin Emma Hinze haben bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben im Teamsprint Silber gewonnen. Die Weltmeisterinnen mussten sich am Montag in einem superschnellen Finale nur den Chinesinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi geschlagen geben. Die OZ sprach mit der Mecklenburgerin.

Sie sagen, Sie seien mit Emma Hinze ein perfektes Rennen gefahren. Denken Sie darüber nach, wo die 0,086 Sekunden rauszuholen gewesen wären, wo Gold liegen blieb?

Was wir da hingelegt haben, war ein Sahne-Lauf. Wir sind beide persönliche Bestzeiten gefahren. Keine Ahnung, wo uns diese Winzigkeit gefehlt hat. Wahrscheinlich bei mir. Denn Emma ist so unfassbar schnell gefahren. Ich denke darüber aber nicht groß nach, denn für mich ist Silber grandios. Ich freue mich mega. Denn nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass wir das erreichen würden.

Macht es Sie noch „hungriger“ auf Gold – Sie haben in Tokio noch zwei Chancen?

Na klar. Ich bin zwar ziemlich nervös, aber auch total scharf darauf, noch mal alles zu geben und vielleicht Gold zu holen.

Wie stehen Ihre Chancen auf weitere Erfolge?

Offen gestanden beantworte diese Frage nicht so gern. Denn es ist doch klar, dass ich so gut und so schnell fahren werde, wie ich kann.

Wie viele Textnachrichten haben Sie nach Ihrer Silberfahrt bekommen?

Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren unfassbar viele. Ich würde schätzen, dass es etwa 1000 waren – unfassbar krass.

Waren die ehemaligen Bahnradsport-Granden Stefan Nimke (mehrfacher Olympiasieger aus Schwerin/d.Red.) und Kristina Vogel (Bahnradsport-Olympiasiegerin/d. Red.) unter den Gratulanten? Sind die beiden Vorbilder für Sie?

Beide haben mir geschrieben und gratuliert. Ich versuche mir bei außergewöhnlichen Menschen Dinge abzuschauen und anzunehmen, die mir gefallen und die mich weiterbringen können. Die beiden waren Mega-Athleten.

Gab es Glückwünsche, mit denen Sie nicht gerechnet hatten?

Richtig gestaunt habe ich, das Marteria auf meinem Instagram-Account unter einem Bild von mir drei Herzen gesetzt hat. Das hat mich besonders gefreut, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte.

Haben Sie schon mit Ihrer Familie telefonieren können?

Das hatte ich vor, aber ich hatte einfach noch keine Gelegenheit. Der Trubel hier war gewaltig und am Ende war es schon zu spät. Ich weiß aber, dass meine Mama und mein Papa sich sehr gefreut haben, gerührt waren und vor Freude geweint haben.

Sie haben in Mecklenburg das schnelle Radfahren gelernt. An welche Personen erinnern Sie sich gern?

An meinen ersten Trainer, Ingo Eichberg. Er hat mir immer gesagt: „Lea, wenn du richtig schnell Radfahren willst, musst du ans Sportgymnasium gehen.“ Das habe ich in Schwerin dann auch gemacht. Dort bin ich mit Ronald Grimm und Jörg-Uwe Krünägel auf Trainer gestoßen, die mich weiter geformt haben.

Gehört einem Ihrer früheren Coaches ein Stück vom Silber?

Alle haben ein gewissen Anteil. Den vielleicht größten hat wohl Jörg-Uwe Krünägel.

Den Jens-Voigt-Ring gibt es in Dassow schon. Kommt jetzt bald eine Lea-Friedrich-Straße dazu?

(lacht) Das wäre eine große Ehre und Auszeichnung für mich. Ich würde das mega-cool finden und mich freuen. Vielleicht besteht ja irgendwann die Chance dazu.

Gibt es einen Platz in ihrer Mecklenburger Heimat, mit dem Sie besondere Erinnerungen verbinden?

Ich bin gern am Strand. Ganz besonders mag ich den am Priwall. Da bin ich oft gewesen. Da fahre ich hin, wenn ich in der Heimat bin.

Was reizt Sie so am Bahnradsport?

Ich liebe die extreme Geschwindigkeit. Das Gefühl, wie mit der Achterbahn durch die Kurven zu rasen, ist faszinierend. Dazu die taktischen Spielchen, die vieles möglich machen, wenn man sie gut beherrscht.

Was gibt Ihnen der Sport, der Ihnen so viel abverlangt?

Ich liebe ihn einfach, habe Spaß und Freude. Der Erfolg treibt mich an.

Was fehlt in MV zu perfekten Bedingungen noch?

Ich habe mich zuletzt in Frankfurt/Oder und Cottbus vorbereiten müssen. Was uns Radsportlern in MV am meisten fehlt, ist eine Radrennbahn.

Sie haben die letzten Monate die meiste Zeit allein und mit Ihrer Teamsprint-Partnerin Emma Hinze trainiert. Reicht es langsam oder wollen die beiden Sprint-Queens nach Olympia noch gemeinsam Urlaub machen?

(lacht) Wir verstehen uns sehr gut und gehen uns auch nach der langen Vorbereitung nicht gegenseitig auf den Geist. Ein gemeinsamer Urlaub ist aber nicht geplant.

Ihr Wettkampfort liegt 150 Kilometer von Tokio entfernt. Werden Sie die Chance haben, die Stadt noch zu sehen?

Ich weiß es noch nicht. Bis Tokio sind es dreieinhalb Autostunden. Wenn sich die Möglichkeit bietet, würde ich gern bei der Abschlussfeier dabei sein. Das steht aber noch nicht fest.

Gibt es etwas, was Sie in Japan außerdem gern tun würden?

Sushi essen. Wir sind im Cycling Village (dem Wohnort der Bahnradsportler/d. Red.) isoliert und kommen hier auch nicht raus. Leider wird in unserer Mensa kein Sushi angeboten. Ich würde es sehr gern probieren.

Was vermissen Sie sonst noch?

Meine Familie und mein Freund fehlen mir. Und ich würde gern mal wieder etwas richtig Leckeres essen. Unser Rückflug geht am kommenden Montag. Dann würde ich gern nach Hause fahren und meine Silbermedaille vorzeigen. Ich werde sicher auch eine kleine Grillparty schmeißen müssen. Danach geht es in den Urlaub – eine Woche Italien mit meiner Mama.

Von Christian Lüsch