Olympia: Rügens Bobsportlegende Meinhard Nehmer drückt seinen Nachfolgern die Daumen

Varnkevitz

Wintersportfans im ganzen Land jubeln über die erfolgreiche Bobmannschaft Deutschlands bei den Olympischen Spielen in Peking – nach dem Dreifacherfolg im Zweierbob steht am Wochenende die Königsdisziplin Viererbob an. Auf der Insel Rügen drückt einer die Daumen, der den Bobsport wie kein Zweiter kennt.

Ganz im Norden der Insel ist der dreifache Bob-Olympiasieger Meinhard Nehmer aufgewachsen, in Varnkevitz – nicht weit entfernt vom Kap Arkona – lebt der 81-Jährige noch heute. Wir haben ihn besucht und wollten von ihm wissen, wie man auf der nicht gerade für die Wintersportmöglichkeiten bekannten Halbinsel Wittow zum Bobsport findet und welche Faszination die Olympischen Spiele heute noch auf ihn ausüben.

Meinhard Nehmer, Trainer-Assistent und früherer dreimaliger Bob-Olympiasieger, nach dem Abschlusstraining der Viererbob-Weltmeisterschaft im schweizerischen St. Moritz. Quelle: Matthias Hiekel/dpa

TV-Programm rund um die Uhr: Nein, danke

Im Wohnzimmer brennt der Kamin, draußen pfeift der Wind um die Ecken des geräumigen Hauses. Der Blick geht bis zum Horizont. Der Fernseher läuft nicht, obwohl auch an diesem Vormittag einige Entscheidungen bei den Olympischen Spielen übertragen werden. „Natürlich schaue ich mir viele Wettbewerbe an und fiebere vor allem beim Bob mit, Biathlon zum Beispiel interessiert mich auch“, sagt er. „Aber ich stehe nicht nachts auf, um mir die Wettkämpfe anzusehen. Die Zusammenfassung muss dann mal reichen.“ Rund um die Uhr TV-Programm und erreichbar sein auf dem Smartphone, immer antworten müssen, das ist nichts für ihn. Er lacht. „Dann schaffe ich ja sonst nichts mehr am Tag.“

Den Bob-Bundestrainer René Spies kenne er aber gut, ein feiner Mensch sei das. „Und ein guter Trainer auch, das sieht man ja jetzt.“ Auch der in den vergangenen Jahren als Dauerfavorit gehandelte Francesco Friedrich ist ihm mehr als nur ein Begriff. „Den kenne ich sogar noch als 16-jähriges Talent“, schmunzelt er. „Da stand ich auch schon an der Bande.“ Ein bisschen schade sei nur, dass die Deutschen derzeit so wenig Konkurrenz hätten, merkt er an. Die Sportart sei doch sehr auf Deutschland konzentriert.

Meinhard Nehmer in Varnkevitz Quelle: Anne Ziebarth

Speerwerfen und Skisprungschanze im Garten

Sein eigenes Wintersportmärchen begann hier in Varnkevitz auf der Wiese vor dem Fenster. „Hier in Varnkevitz war immer was los bei uns im Garten, immer andere Kinder da, immer Sport. Ich habe hier Speerwerfen trainiert. Eigentlich alles an Sportarten, was man sich nur vorstellen kann.“ Wenn Nehmer „alles“ sagt, meint er das auch so. Stark war er in den Leichtathletikdisziplinen, aber auch Boxhandschuhe sind noch „oben auf dem Boden“, beschreibt er. Sogar eine Skisprungschanze zimmerte sich der junge Mann zurecht, Sätze von 14, 15 Metern bei knapp 3 Meter Flughöhe seien schon drin gewesen – argwöhnisch von der Mutter beobachtet. Die machte sich Sorgen. „Ich wollte immer gewinnen, der Schnellste und Beste sein“, erzählt er. „Nicht, um andere zu demütigen, sondern um es mir zu beweisen.“ Schwere Säcke schleppen, die sonst nur die 20-Jährigen stemmten – der 14-jährige Nehmer war dabei.

Zum Bob sei er auf Umwegen gekommen, eigentlich war Speerwerfen seine Paradedisziplin gewesen, eine Verletzung stoppte ihn. „Beim Bobfahren konnte man trotzdem erfolgreich werden“, sagt er. „Das hatte sich auch in der DDR rumgesprochen.“ Doch eine existierende „Bobsport-Infrastruktur“ gab es in den 1970ern nicht. „Wir haben bei null angefangen“, erinnert sich Nehmer. „Die ersten Bobs kamen aus Betriebssportgruppen, eine richtige Bobbahn gab es gar nicht.“ Also ging es zum Training ins thüringische Oberhof.

Die DDR-Besatzung Bernhard Germeshausen, Hans-Jürgen Gerhardt, Bogdan Musiol und Meinhard Nehmer (von links nach rechts) feiert den Sieg im Viererbob-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele. Quelle: Hartmut Reeh/dpa

Bahn in Oberhof: Bobtraining auf der Schlittenbahn

Die dortige Bahn sei für Rennschlitten ausgelegt gewesen, man habe den Bob eben einfach in die Bahn gesetzt und probiert. „Die Radien sind eigentlich überhaupt nicht für den Bob konzipiert“, so Nehmer. „Vor allem der Start. So richtig Anlaufen konnte man gar nicht, wir sind gerade einmal vom Herrenstart mit dem Viererbob gestartet.“ Aber die Strecke hatte es in sich. „Schnelle Wechsel. Man muss höllisch aufpassen“, erinnert sich Nehmer. „Fürs Training war das gut. Und das Ergebnis hat ja gepasst.“

Und wie: bei den Olympischen Spielen in Innsbruck 1976 überraschte das Team der DDR mit sensationellen Ergebnissen. Gold im Zweierbob holte Meinhard Nehmer mit seinem Partner Bernhard Germeshausen, gemeinsam mit Jochen Babock, Bernhard Germeshausen und Bernhard Lehmann gab es Gold im Viererbob.

Ein Schläfchen vor dem Start: „Nehmer, das hat uns fertiggemacht!“

„Wir waren nie die schnellsten Starter“, blickt er zurück. „Eigentlich lagen uns die Naturbahnen mehr. Da konnte man fahrerisch mehr rausfahren. Da gab es Sprünge, Verwerfungen. Heute sind die Bahnen sehr ,glatt’ und eben. Der Start spielt eine große Rolle.“ Überbewerten solle man diesen aber nicht. „Entscheidend ist nicht nur die Startzeit, sondern die Eintrittsgeschwindigkeit ins Rennen, das ist nicht dasselbe“, beschreibt Nehmer. „Und dann muss man ganz ruhig werden und die beste Linie sehen.“

Das sei keineswegs immer die risikoreichste Linie. „Das ist ja nicht wie beim Autorennen, wo man Vollgas geben kann. Man muss im Fluss bleiben und die Geschwindigkeit mitnehmen.“ Seine Ruhe machte den Konkurrenten auch schon vor den Rennen zu schaffen. „Während die anderen sich nervös die Brille geputzt haben, habe ich mich eben hingelegt und ein bisschen geschlafen. Keine Ahnung wie, aber ich konnte das“, erinnert sich Nehmer. „Später haben sie mir erzählt: ‚Nehmer, das hat uns fertiggemacht!‘“

Bob-Legende Meinhard Nehmer Bob-Legende Meinhard Nehmer Quelle: Christian Rödel

Allein im Zweierbob: „Dann muss ich eben selbst bremsen“

Während des Rennens konzentriere man sich dann voll und ganz auf den Lauf und die nächste Kurve, sagt er, da gebe es nichts anderes im Kopf mehr. „Das kann sogar soweit führen, dass man nicht mitbekommt, dass man plötzlich allein im Zweierbob sitzt“, erzählt Nehmer. „In Cervinia beim Training für die WM 1975 merkte ich auf einmal im Ziel, dass wir nicht langsamer werden. Dann musste ich auf den Sitz nach hinten rutschen und selbst bremsen. Germershausen war durch einen Schlag auf der Bahn ausgestiegen. Damals hatten die Bobs auch noch keine Seitenverkleidung.“

Die Karriere ging weiter steil bergauf. Weltmeister im Viererbob 1977, Silber bei den Weltmeisterschaften im Zweierbob, Viererbob-Europameister 1979. „Die für mich bedeutendste Medaille war aber die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Lake Placid 1980“, erzählt er. Er wusste: Das sind seine letzten Spiele als Aktiver. Mit 40 wollte er keine Rennen mehr bestreiten, hatte er sich vorgenommen, auch wenn man versuchte, ihn zu überreden. „Ich wollte zurück nach Varnkevitz“, sagt er.

Meinhard Nehmer mit seinen Langlaufskiern Quelle: Anne Ziebarth

„Beckenbauer an der Bande“ führte USA zum Erfolg

Das klappte, er war zunächst bei der Volksmarine stationiert. Mit der Verrentung klappte es dann aber nicht, die Wende kam dazwischen. Nehmer stand vor der Arbeitslosigkeit. „Von irgendwas musste ich ja leben. Ich hatte ja Familie“, sagt er. Also ging es doch zurück in den Bobzirkus. Nehmer wagte den Sprung über den großen Teich und wurde Trainer in den USA. „Das waren zum Teil ehemalige Footballspieler, Sportler mit einer ausgezeichneten Athletik, insbesondere der Brian Shimer.“ Die Disziplin machte zunächst Probleme. „Da waren dann Sportler die halbe Nacht unterwegs“, sagt er. „Und kamen morgens nicht zum Training.“ Damit war unter Nehmer Schluss, der Erfolg stellte sich ein. „Jetzt steht ein Beckenbauer an der Bande, nun geht das auch“, hieß es damals in Sportkreisen. Er hätte auch die Bobfahrer aus Monaco trainieren können, mit Prinz Albert gab es schließlich das ein oder andere Bierchen in Calgary. Aber „Man will ja auch was erreichen. Ich wusste, in den USA habe ich Erfolgsaussichten.“ Da ist er wieder, der Ehrgeiz.

2006: Ende der Trainerlaufbahn

Auch mit Italien war er später als Trainer erfolgreich. Er führte Günther Huber zu Gold bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano. Nach weiteren sechs Jahren, in denen er das deutsche Team betreute, beendete er im Jahr 2006 endgültig seine Bobkarriere und widmete sich Familie, Haus und Hof. „Man kann sich nicht vorstellen, was das für Strecken sind, die man im Bobsport zurücklegt“, beschreibt er. „Ich war ja permanent unterwegs.“

Nach dem Tod seiner Frau vor vier Jahren ist es stiller geworden in Varnekevitz, Nehmer hält das Haus in Schuss und betreut einige Ferienwohnungen. „Vor allem Stammgäste“, sagt er. „Viele Bekanntschaften aus der Zeit des Bobsports sind geblieben. Wir treffen uns regelmäßig, auch mal hier in Varnkevitz.“

Bob-Legende Meinhard Nehmer Quelle: Christian Rödel

Eisbaden gehört im Winter dazu

Er habe in seiner Karriere viel Glück gehabt, blickt er zurück und meint damit nicht nur die Erfolge und die vielen Menschen, die er kennenlernen durfte. „Ich habe mich nicht einmal mit dem Bob auf die Seite gelegt“, meint er. „Da bin ich wohl einer der einzigen.“ Denn Bobsport gehört zu den gefährlichsten Sportarten überhaupt. Mehr als 40 Todesfälle hat es seit Aufnahme der Sportart in die olympischen Sportarten im Jahr 1924 bereits gegeben, die Zahl der Verletzten liegt weit höher.

Ein kleines bisschen Nervenkitzel pflegt Nehmer aber auch heute noch – zum Wohle der Gesundheit. „Ich habe so eine Art Wanne im Garten. Da nehme ich jeden Tag ein kaltes Bad“, erzählt er. „Wenn eine Eisschicht drauf ist, klopfe ich sie mir eben auf, wenn Schnee liegt, nehme ich ein Bad im Schnee.“ Nun macht er erstmal etwas, was in den vergangenen Jahrzehnten zu kurz gekommen ist. Es geht es für ihn in den Urlaub, natürlich in einen Wintersportort, gemeinsam mit einem guten Freund. „Vielleicht ein bisschen Langlauf, aber in erster Linie entspannen“, erzählt er. „Mal nur machen, worauf man Lust hat. Vielleicht probiere ich ja mal Eisstockschießen.“

Von Anne Ziebarth