In Groß Klein gilt jetzt 2G plus – es geht nicht anders: Die größte Freiwillige Feuerwehr Rostocks rüstet sich für den Höhepunkt die Omikron-Welle. Wie die Wehr trotzdem jederzeit einsatzbereit sein will, auf was die Ehrenamtler dafür alles verzichten und welche Lichtblicke es gibt.