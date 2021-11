Greifswald

Neue Rekorde bei den Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz: Die vierte Welle trifft Mecklenburg-Vorpommern hart. Aufgrund der aktuellen Entwicklung droht in den kommenden Tagen wieder ein Lockdown im Nordosten. Und eine neue, möglicherweise ansteckendere Mutation ist nun auch auf dem Vormarsch: Omikron.

Waren zunächst nur Fälle der gefährlichen Variante des Coronavirus in Südafrika bekannt geworden, so wurden nun auch erste Omikron-Infektionen in Deutschland gemeldet. Es ist wahrscheinlich, dass diese Mutation nun auch bald nach MV kommt und eventuell andere verdrängt. Wann das sein wird, ist fraglich.

„Bisher haben wir die Omikron-Variante in MV noch nicht nachweisen können“, sagt Prof. Dr. Karsten Becker, Direktor vom Friedrich Loeffler-Institut für Medizinische Mikrobiologie an der Unimedizin Greifswald. Und auch, ob die Omikron-Variante künftig die global dominierende sein werde, sei derzeit nicht abzuschätzen.

Zehn Labore an Projekt beteiligt

Das CoMV-Gen-Studienzentrum der Universitätsmedizin Greifswald analysiert diese genomische Entwicklung des Coronavirus in MV, um auf die veränderten Eigenschaften besser reagieren zu können. Zehn Labore aus MV beteiligen sich insgesamt an diesem Projekt. Nun wurden erste Daten veröffentlicht. Die aktuellsten stammen aus der 46. Kalenderwoche, in der insgesamt 5931 Corona-Abstriche gemacht worden sind.

21 Subvarianten nachgewiesen

Bei 416 davon sind vom 15. bis 21. November sogenannte variantenspezifische PCR-Tests in vier Laboren durchgeführt worden. Mit dieser Methode werden gewünschte DNA-Abschnitte gezielt im Labor vervielfältig, um die Anwesenheit eines möglichen Erregers festzustellen.

Das Ergebnis: Bei knapp 98 Prozent der Fälle wurde die Delta-Variante und ihre bislang 21 Subvarianten nachgewiesen. Seit Ende Juni ist Delta damit die dominanteste Mutation in Mecklenburg-Vorpommern. „Die Delta-Ursprungsvariante, die noch bis zur 41. Kalenderwoche den Hauptanteil bei den Infektionen ausgemacht hat, liegt derzeit nur noch bei etwas einem Drittel. Der Rest entfalle auf die Subvarianten von Delta“, erläutert Karsten Becker.

Delta-Variante dominiert noch immer

„Die genetischen Unterschiede der Subvarianten gehen nicht zwangsläufig mit anderen Eigenschaften der Varianten einher, es zeigt sich aber, dass das Infektionsgeschehen weiter dynamisch und genetisch heterogen ist“, heißt es in dem Bericht. Verdachtsfälle auf andere besorgniserregende Virusvarianten wurden nicht gemeldet. Die Alpha-Variante wurde seit Mitte August nicht mehr nachgewiesen. Der derzeitige Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in MV ist vollkommen durch die Delta-Variante bedingt, heißt es von den Wissenschaftlern.

Zusammenhänge aufklären

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt seit geraumer Zeit stark zu, sodass die Kapazitäten der Labore für die Durchführung umfangreicher V-PCRs zunehmend limitiert sind, beklagen die Forscher. Das könnte vor allem zum Problem werden, weil auch neue Subvarianten in MV aufgetaucht sind. Um den Pandemieverlauf einschätzen zu können, brauche es eine engmaschige Überwachung. „Wir können längst nicht alles sequenzieren“, bestätigt Karsten Becker.

Hinweise zu Tests, zu denen eine detailliertere Auswertung erfolgen sollte, kommen beispielsweise von Gesundheitsämtern. Dabei gehe es dann um die Aufklärung bestimmter Zusammenhänge der Infektion, wie zum Beispiel die Rückkehr des Infizierten von einer Reise. Ebenso würden unter anderem Impfdurchbrüche analysiert, sagt Becker.

Omikron mit vielen Mutationen

Auch die neue Omikron-Variante macht den Forschern Sorge. „Die neue Variante weist ungewöhnlich viele Mutationen im Spike-Protein-Gen auf. Diese könnten zu einer verminderten Effektivität der Impfungen oder der natürlichen Immunität sowie zu einer höheren Übertragbarkeit führen“, schlussfolgern sie. Um allerdings eine genauere Einschätzung abgeben zu können, seien die Fallzahlen weltweit noch viel zu gering, sagt Karsten Becker.

Von Ann-Christin Schneider und Marco Schwarz