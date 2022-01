Rostock

Die ansteigende Omikron-Welle trifft in MV auch diejenigen, die tagtäglich hunderte PCR-Tests auf das Coronavirus überprüfen.

Die Folgen der hochinfektiösen Virusvariante sind bereits spürbar: Nach Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) sind in Mecklenburg-Vorpommern in der ersten Woche des neuen Jahres 38 327 Labortests durchgeführt worden. Von diesen Abstrichen waren 6580 positiv, das ergibt eine Quote von 17,17 Prozent.

In der letzten Woche des vergangenen Jahres hatten die Labore in MV hingegen „nur“ 24 421 Abstriche analysiert. Von denen waren 4984 positiv. Die Quote lag hier also bei 20 Prozent.

Doch was bedeutet dieser drastische Anstieg der Proben für die Mitarbeiter in der Labormedizin? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich in verschiedenen Laboren in MV umgehört.

Unimedizin Greifswald am Testlimit

„Unser Institut ist derzeit am Testlimit“, sagt Prof. Dr. med. Karsten Becker vom Friedrich-Loeffler-Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Greifswald. An „Spitzentagen“ müssten mehr als 600 PCR-Testungen pro Tag bearbeitet werden, das seien etwa das Zwei- bis Dreifache der im Sommer bis Herbst 2021 üblichen Corona-Untersuchungszahlen.

„Die größte Herausforderung besteht in der Bewältigung des Dauerstresses seit Beginn der Pandemie, bedingt durch die ununterbrochen hohen Testanforderungen – auch in den Zeiten zwischen den Wellen“, so der Mediziner. Ein großes Problem seien außerdem fehlende Arbeitskräfte.

Wann können Patienten überhaupt mit Ergebnissen rechnen? „Bei Notfällen haben wir innerhalb von ein bis zwei Stunden das Corona-PCR-Testergebnis. Für weniger dringliche Fälle und Testungen von Mitarbeitern können wir in der Regel tagaktuell ein Ergebnis liefern“, sagt Becker.

„Jedoch kann die schiere Menge an Testungen bei Bürgern und Mitarbeitern schon einmal zu Verzögerungen führen“, so Becker. Die Durchführung der Varianten-PCR – also die Bestimmung der Virusvariante – bedeute jedoch einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand.

Der Mediziner sorgt sich außerdem um die Qualität der Antigen-Selbsttests: „Der Test muss peinlichst genau so durchgeführt werden, wie es in der Packungsbeilage beschrieben ist. Jede Abweichung, wie beispielsweise zu kurze oder zu lange Testzeiten, kann zu falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen führen“, warnt er.

„Bitte lasst Euch impfen“

Auch in Stralsund stößt ein Labor an seine Grenzen. „Wir sind derzeit über 200 Prozent ausgelastet“, erzählt Dr. Stephan Schaefer vom MVZ Labor Limbach Vorpommern-Rügen in Stralsund. „Zurzeit gibt es zwei- bis dreimal mehr Tests als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Und wir sind erst am Fuß der Omikron-Welle.“

Noch schaffe das Labor eine Befundübermittlung in etwa 24 Stunden. Aber Schaefer bittet darum, nicht im Labor anzurufen – das verzögere nur die Befundlaufzeit. Außerdem richtet er einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Bitte lasst Euch impfen.“

Labor MVZ Westmecklenburg zu 100 Prozent ausgelastet

Dr. Antje Schwarz ist Fachärztin für Laboratoriumsmedizin am Labor MVZ Westmecklenburg. Das Schweriner Labor ist derzeit zu 100 Prozent ausgelastet. Allerdings gebe es nicht unbedingt mehr PCR-Tests als zuvor, aber eine höhere Rate an positiven Ergebnissen, so die Medizinerin.

Wie lange es etwa dauert, bis ein Ergebnis vorliegt, kann sie nicht pauschal beantworten. „Wir tun unser Bestes, alle Aufträge so schnell wie möglich zu bearbeiten. Natürlich kann hohes Probenaufkommen, welches von Tag zu Tag variiert und von uns nicht beeinflussbar ist, die Bearbeitungszeit verlängern“, erklärt Schwarz.

Bis Ergebnisse vorliegen, dauert es etwa zwischen vier bis 24 Stunden, so Freese. Aktuell gebe es hier also keine Verlängerung.

Was sie außerdem den Bürgern des Landes sagen möchte: „MV ist ein tolles Urlaubsland und kommt ohne PCR-Tests für Flugreisen aus. Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah?“

IMD Labor Greifswald: Weniger Tests als im Vorjahr

Laut Anna Freese von der Marketing-Abteilung des IMD Labors Greifswald waren die Anforderungszahlen im Dezember 2021 tatsächlich um 40 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat.

Dennoch sei die Anzahl der PCR-Tests gestiegen. Die Einsender und Gesundheitsämter wünschen außerdem eine Identifizierung der Variante. „Das bedeutet, dass wir eine erneute PCR-Untersuchung auf die entsprechenden Varianten durchführen müssen“, berichtet Freese.

Von Julia Kaiser