Omikron in MV: Zahnärzteschaft auf Infektionswelle vorbereitet

Rostock

Hände beim Betreten der Praxis desinfizieren. Mundschutz tragen. Kurzer Check an der Anmeldung, ob eventuelle Krankheitssymptome bestehen. Im Warteraum sitzen aufgrund der Abstandsregeln nur wenige Patienten. Den Mund vor der Behandlung mit einer speziellen Lösung spülen, um die mögliche Viruslast zu senken. Regelmäßiges ausgiebiges Lüften der Räume. Türdrücker und Mobiliar werden desinfiziert, das Personal wird regelmäßig getestet. Corona-Alltag in der Rostocker Gemeinschaftspraxis Tiede – so wie in den anderen rund 850 Zahnarztpraxen des Landes.

Vorbereitung auf zahnchirurgischen Eingriff

„Vor einer Infektion habe ich keine Furcht. Ich bin dreimal geimpft und habe Vertrauen zu den Ärzten“, erklärt beispielsweise Martina Koker. Die 65-jährige Rostockerin wird gerade von der Fachangestellten Christin Dommack (29) auf einen zahnchirurgischen Eingriff vorbereitet.

Respekt hat die Hansestädterin mehr vor der etwa zweistündigen OP – ihr wird ein Implantat eingesetzt. Bevor die örtliche Betäubung gegeben wird, bespricht Oralchirurgin Stefanie Tiede (40) den Eingriff noch einmal mit der Patientin.

Die Oralchirurgin Stefanie Tiede ist Präsidentin der Zahnärztekammer MV. Quelle: Martin Börner

Die Fachzahnärztin betreibt mit ihrem Mann Erik seit 2012 die Gemeinschaftspraxis im Rostocker Stadtteil Evershagen, 2019 erfolgte der Umzug in neue Räumlichkeiten. Zum Team gehören zudem Zahnärztin Dr. Lisa Schäfer (32) und zehn zahnmedizinische Fachangestellte, die in einer Art Schichtsystem in kleinen Gruppen agieren.

Gefahr verschiedener Infektionen groß

Während der OP tragen die Zahnärzte und Fachangestellten Vollschutz – Maske, Visier, Handschuhe und Kittel. Da die Fachleute bei jeder Behandlung direkt im Mundbereich agieren, ist die Gefahr einer möglichen Infektion groß – nicht nur mit Corona, sondern auch mit anderen ansteckenden Krankheiten oder Viren wie etwa Hepatitis oder Herpes. „Unsere ohnehin hohen Hygienestandards sind hilfreich. Doch zu Beginn der Corona-Pandemie fehlte es vor allem an Schutzausrüstung“, betont die Präsidentin der Zahnärztekammer MV. Die Verunsicherung im Kollegenkreis und vor allem bei den Patienten sei enorm gewesen.

Die Folge: Zu Beginn des ersten Lockdowns 2020 sagten allein in ihrer Praxis etwa 400 Patienten ab. „Es entstand nicht nur bei uns, die gerade mit der Praxis in neue Räumlichkeiten umgezogen waren, eine existenzbedrohende Situation“, erinnert sich Stefanie Tiede.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der erste Lockdown traf uns völlig unvorbereitet. Ob FFP-2-Masken, ausreichend Desinfektionslösung, Schutzvisiere, Handschuhe oder spezielle Kittel – es fehlte praktisch an allem“, bestätigt Wolfgang Abeln. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung MV (KZV) arbeitet auch im Krisenstab der Schweriner Landesregierung.

Wolfgang Abeln, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung MV Quelle: KZV

Damals habe man beispielsweise aus den Baumärkten noch Kittel geholt, um sich wenig etwas behelfen zu können. Über das Virus und seine Übertragungswege war fast nichts bekannt. „Trotzdem gingen viele Praxis-Teams das enorme Risiko ein und behandelten die Bürger ohne ausreichende Schutzkleidung“, betont Abeln. Was in den Einrichtungen gerade in Pandemie-Zeiten geleistet wurde und geleistet wird, finde in der Öffentlichkeit indes aber kaum Beachtung.

Viele Patienten reagieren verständnisvoll

Tatsache ist, dass die Praxen dank der strikten Hygieneregeln keine Infektionsherde darstellen. Die Ausfälle beim Personal seien gering. Es sei denn, die Kinder der Mitarbeiter sind betroffen, so Stefanie Tiede, die selbst Mutter von Zwillingen (8) ist.

Die Patienten reagierten überwiegend verständnisvoll und kooperativ. Die Zahl der Absagen – bedingt durch Krankheit oder Angst vor Ansteckung – nehme momentan zwar zu, und jene, die Krankheitssymptome verspürten, verschöben von sich aus vereinbarte Behandlungen, der Praxisalltag laufe aber einigermaßen normal ab. Im dritten Jahr der Pandemie ist man ein flexibles Terminmanagement gewohnt.

In der Zahnarztpraxis Tiede: Beatrixe von Lühmann spült vor der Behandlung die Mundhöhle mit einer Chlorhexamed-Lösung, um die eventuelle Viruslast zu senken. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Mediziner behandeln in Ausnahmefällen auch an Corona erkrankte Schmerzpatienten. Diese werden grundsätzlich nach dem regulären Praxisbetrieb versorgt, damit sie nicht mit anderen Personen in Kontakt kommen. Ärzte und Helfer arbeiten dann mit Vollschutz.

Was aber, wenn die vermeintliche „Omikron-Wand“ das öffentliche Leben lahmlegen könnte?

Im Notfall werden Schwerpunktpraxen eingerichtet

„Wir arbeiten mit der KZV eng zusammen. Die Arbeitsfähigkeit der Standorte zum Beispiel wird aktuell abgefragt“, erläutert Stefanie Tiede. Bereits im ersten Lockdown seien außerdem im Nordosten fünf sogenannte Schwerpunktpraxen – dazu gehört die Universitätsmedizin Rostock – eingerichtet worden, so Abeln. Damals mussten in diesen übrigens nur fünf Schmerzpatienten versorgt werden.

Lesen Sie auch Rostock: Stefanie Tiede steht nun an Spitze von Zahnärztekammer MV

„Für die gegenwärtige Lage haben wir bereits einen Notfallplan“, versichert der KZV-Vertreter. Konkret würden erneut fünf Schwerpunkt-Praxen im Nordosten eingerichtet. Sie sollen hinsichtlich der dann entstehenden Entfernungen für die Patienten möglichst halbwegs gut erreichbar sein.

Die Infektionszahlen von bundesweit mehr als 100 000 Bürgern täglich seien enorm. „Doch die Schwere der Verläufe scheint vergleichsweise gering auszufallen. Übertriebene Angst ist unangebracht. Und die Zahnärzteschaft ist vorbereitet“, sagt Stefanie Tiede. Und beginnt gemeinsam mit ihrer Kollegin die komplizierten Zahn-OP bei ihrer Patientin.

Von Volker Penne