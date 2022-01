Omikron in den Schulen im MV: So viele Schüler befinden sich aktuell in Quarantäne

Schwerin

Die Coronavirus-Variante Omikron ist die dominierende Variante an den Schulen in MV. Mehr als 5000 Schüler sind derzeit in Quarantäne. Am Donnerstag seien an den öffentlichen Schulen 5237 Quarantäne-Fälle gemeldet worden. Das waren 864 mehr als eine Woche zuvor. An 6 der rund 500 öffentlichen Schulen fand für einzelne Klassen Distanz-Unterricht statt - weil viele Schüler oder weil viele Lehrer fehlten, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) erklärte.

Dem Ministerium zufolge befanden sich 16 öffentliche Schulen in Phase 3 des landeseigenen Modells zum Umgang mit der Corona-Pandemie an den Bildungseinrichtungen - zehn Grundschulen und sechs weiterführende Schulen. In dieser höchsten Phase findet ab Klasse sieben Distanzunterricht statt. Ausgenommen sind die Abschlussklassen und - wenn möglich - die Vorabschlussklassen. Bis Klasse sechs wird in dieser Phase Präsenzunterricht oder Notbetreuung angeboten.

Die Stadt Schwerin schloss am Freitag in einer Kita den kompletten Kindergartenbereich nach mehreren Corona-Infektionen. Die Quarantäne in der Kita „Nidulus“ dauert nach Angaben der Stadtverwaltung bis zum 5. Februar. Frühestens könne sie mit einem Negativ-Test am 3. Februar beendet werden.

Von RND/dpa