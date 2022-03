Omikron legt MV lahm: Zehntausende in Quarantäne, Firmen warten auf Hilfen

Rostock

Allein in den vergangenen zehn Tagen haben sich Zehntausende im Nordosten mit dem Coronavirus infiziert – mehr als 47 000 Menschen, die alle in Quarantäne müssen. Und dabei handelt es sich nur um die offiziell gemeldeten Fälle. Experten gehen von einer großen Dunkelziffer aus. Die Krankenkassen schlagen Alarm, Unternehmen beklagen viele Personalausfälle.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) spricht vor allem in Kliniken von dramatischen Engpässen. In einigen Krankenhäusern falle derzeit etwa ein Drittel des gesamten Personals aus. Auch die Rostocker Straßenbahn meldete bereits Anfang der Woche Ausfälle auf gleich mehreren Linien wegen kurzfristiger Krankmeldungen des Personals.

Unterdessen mehrt sich in der Unternehmerschaft der Ärger darüber, dass neben den vielen Ausfällen auch finanzieller Schaden entsteht. Hintergrund: Hunderte Firmen haben noch keine Quarantänehilfen vom Land bekommen. Das Lagus zahlt für jene Mitarbeiter, die wegen Corona-Fällen in Quarantäne müssen, eine Entschädigung aus. Nur herrscht in der Behörde durch den explosionsartigen Anstieg ein Antragsstau.

„Wir sind inzwischen bei Fristen von 12 oder 13 Monaten angekommen. Das heißt, die Firmen warten bereits seit einem Jahr auf das Entschädigungsgeld“, bestätigt Heide Klopp, Leiterin im Bereich Recht der IHK Neubrandenburg. Das sei ein Riesenproblem, das schnellstmöglich behoben werden müsse.

Tausende Menschen krankgeschrieben, vor allem Frauen

Laut einer Auswertung unter den Krankenversicherten der Barmer habe der Krankenstand seit Jahresbeginn stetig zugenommen. Demnach waren im Nordosten allein bei der Barmer Tausende Versicherte gleichzeitig wegen Corona arbeitsunfähig. „Die Zahl der Krankschreibungen hat stetig zugenommen – von etwa 550 Krankschreibungen in Kalenderwoche 1 bis zu knapp 2300 in der ersten Märzwoche“, erklärt Barmer-Sprecherin Franziska Sanyang.

Der Großteil der Krankschreibungen falle dabei auf die weiblichen Beschäftigten. „Mit einer durchschnittlichen Rate von 19,9 je 1000 bei der Barmer versicherten Erwerbspersonen gab es hierzulande in Kalenderwoche 9 sehr viele Betroffene. Nur in Brandenburg lag die Rate zu diesem Zeitpunkt mit 21 je 1000 Versicherten noch höher“, so Franziska Sanyang.

„Frauen sind häufiger in sozialen Berufen wie etwa der Pflege oder im Bereich der Kindererziehung tätig. Die hohen Infektionszahlen seit Anfang des Jahres in den Kitas, Schulen, aber auch Pflegeheimen im Land, haben mitunter dazu geführt, dass Frauen häufiger mit dem Coronavirus in Kontakt kommen und daran erkranken“, sagt Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer in Mecklenburg-Vorpommern.

Zudem sind aktuell 4500 Schüler laut Bildungsministerium in Quarantäne. Das sind immerhin 2180 weniger als in der vergangenen Woche. Nachdem zunächst die Inzidenz in MV wieder langsam gesunken war, ist sie am Mittwoch wieder gestiegen. Corona-Experte und Tropenmediziner Emil Reisinger hatte erst in der vergangenen Woche davor gewarnt, Maßnahmen allzu schnell aufzuheben. Das Virus sei weiterhin unberechenbar.

