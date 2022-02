Omikron und Corona-Impfung: Sollten sich Schwangere boostern lassen?

Hannover

Die Omikronvariante ist deutlich übertragbarer und umgeht teilweise auch den Immunschutz, insbesondere bei zweifach Geimpften. Auch in der Schwangerschaft kommen deshalb Impfdurchbrüche vor, vor allem bei länger zurückliegenden Impfungen. „Deswegen ist die Booster-Impfung auch in der Schwangerschaft so wichtig“, betont Herbert Kiss von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Wien.

Eine gute Immunantwort schütze vor schwerem Covid-19. „Wenn es zu einer Corona-Infektion in der Schwangerschaft kommt - nach einer Impfung -, sind diese Verläufe viel milder“, erklärt der Experte. „Bisher haben wir eigentlich keine Fälle beobachtet, dass solche Patientinnen auf einer Intensivstation landen.“

Stiko empfiehlt nach Grundimmunisierung eine Auffrischimpfung

Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen ab 18-Jährigen nach der Grundimmunisierung eine Auffrischimpfung. “Diese Empfehlung gilt auch für Schwangere ab dem 2. Trimenon, für Stillende und allgemein für Frauen im gebärfähigen Alter“, heißt es auf der RKI-Homepage. Geboostert werden soll bei Schwangeren mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech - im Abstand von mindestens drei Monaten zur letzten Impfstoffdosis.

