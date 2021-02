Rostock

„Grouking“ ist der neue Trend: Die Live-Koch-Kurse von Sternekoch Daniel Schmidthaler finden über das Internet statt. „Grouking“ setzt sich aus den englischen Worten group (= Gruppe) und cooking (= kochen) zusammen.

Profi Schmidthaler kocht im Live-Stream und erklärt alle Schritte. Die Teilnehmer können diese in der heimischen Küche nachvollziehen, das Gericht nachkochen und per WhatsApp auch ihre Fragen an ihn stellen. Das Thema ist gesunde Feierabendküche.

Gekocht wird vom 20. bis 26. März, täglich von 18 bis 18.30 Uhr. Anmeldeschluss ist der 17. März. Und hier können Sie sich bewerben:

Buchungsportal: www.grouking.de/gesunde-woche

Rabatt-Code: GESUNDKOCHEN21

Hinweis: Buchen Sie bitte nur über die Mail von Ihrem OZ+ Account, sonst wird die Anmeldung storniert​. Der Link zum Livestream und die Zutatenliste kommen per E-Mail von Grouking.

Von OZ