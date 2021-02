Daniel Schmidthaler ist Chef im Sternerestaurant „Alte Schule Fürstenhagen“ an der Seenplatte. Sein Wissen teilt er bei Kochkursen mit anderen. OZ+ Leser haben exklusiv die Möglichkeit, in der heimischen Küche unter Anleitung des Profis per Livestream sieben verschiedene Gerichte zu kochen. Alle Infos hier.