Onlineplattform BelVilla entschuldigt sich bei Vermietern: „Ihr kriegt euer Geld!“

Aufregung bei den Betreibern von Ferienhäusern- und Wohnungen in MV. Wie die OZ berichtete, kommt die Internetplattform BelVilla ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Das heißt, dass die vertraglich vereinbarte Miete, die BelVilla von Feriengästen überwiesen bekommen hat, nicht, nur zum Teil und verspätet an die Vermieter ausgereicht wurde. Einige Vermieter, vor allem im Raum Bad Doberan und Nordwestmecklenburg, haben einen Ausfall von mehreren tausend Euro.

Beschwerden vom Klützer Winkel, aus Wismar , Kröpelin , Neuruppin und Augsburg

In der Branche geht das Gerücht um, das Unternehmen sei pleite. Unterdessen haben sich mehrere Vermieter aus Klütz, Boltenhagen, der Wohlenberger Wiek, Wismar, Kühlungsborn, Kröpelin, Neuruppin und Augsburg bei der OZ gemeldet und berichtet, dass sie kein Geld erhalten.

BelVilla bemüht sich, Probleme bis 1. Juli zu beheben

BelVilla-Sprecherin Hanita van der Meer teilt nun aus Amsterdam mit, dass an den Insolvenzgerüchten nichts dran sei und BelVilla seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen werde. Van der Meer sagt: „BelVilla ist finanziell sehr gut aufgestellt und steht zu seinen Vermietern. Mit großem Bedauern müssen wir erkennen, dass einige unserer Kunden ihre Ansprechpartner nicht erreichen konnten oder verspätete Zahlungen erhalten haben. Wir bemühen uns, darauf so schnell wie möglich zu reagieren und die Probleme bis 1. Juli zu beheben.“

Plattform will an Transparenz und besserer Kommunikation arbeiten

Außerdem komme es „überhaupt nicht infrage, dass wir nicht auszahlen“, ergänzt van der Meer: „Ihr kriegt euer Geld!“ Einen Termin wollte sie nicht nennen. Grund für die Verzögerungen sei die Corona-Krise, weil BelVilla mit Stornierungen, Umbuchungen und dem Anstieg der Neubuchungen nach Ende des Lockdowns bis in die Saison 2021 zu kämpfen habe. Van der Meer gibt zu, dass das nicht gut kommuniziert worden sei, und dass die Firma, die seit 2007 am Markt ist, für eine bessere Erreichbarkeit und Transparenz sorgen müsse.

Vermieterin vom Klützer Winkel: „Mir fehlen noch 880 Euro!“

Vermieterin Sabine Oldenburg aus Damshagen im Klützer Winkel, der BelVilla 1044 Euro schuldet, teilte unterdessen mit, dass das Unternehmen nach der Veröffentlichung des OZ-Artikels 164 Euro beglichen hätte. „Aktuell fehlen mir also 880 Euro.“ Auch Katrin Klein aus Dietrichshagen ( Kröpelin) meldete sich. Ihr schuldet die Plattform zwar nur 250 Euro. Sie werde aber trotzdem zu Airbnb wechseln. Claudia Friedl aus Augsburg vermietet in Österreich eine Skihütte. Sie sagt: „BelVilla hat uns bequatscht, zu ihnen zu wechseln und es seit Januar nicht hingekriegt, uns zu verlinken. Wir finden da nicht statt und können nicht woanders inserieren, weil wir vertraglich gebunden sind. Seit Januar haben wir null Buchungen.“ Den Vertrag hat sie am 4. Juni gekündigt.

BelVilla seit 2007 am Markt, vermittelt 40 000 Fewos weltweit

BelVilla vertritt die Interessen von 40 000 Ferienhaus-Besitzern. Das Unternehmen ist Teil von OYO Vacation Homes, bis 2017 als @Leisure Group bekannt. 2018 hat BelVilla das Portal Tourismusverband Mecklenburgische Ostseeküste (TMO) aufgekauft und vermittelt seitdem 858 Unterkünfte in MV.

Von Michael Meyer