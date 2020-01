Operieren mit Joystick: Wie Roboter Ärzten und Patienten in MV helfen

50 Exemplare der „XI“-Version – des aktuellsten Modells des Da-Vinci-OP-Roboters – sind bundesweit bereits im Einsatz. Insgesamt werden 162 Stück dieses Chirurgiesystems, das die US-amerikanischen Firma Intuitive Surgical in Kalifornien herstellt, seit rund 15 Jahren in deutschen Kliniken genutzt.

Der Roboter sollte es Chirurgen möglich machen, in Krisengebieten ferngesteuert zu operieren. 1997 entstand der Prototyp „Lenny“ in Anlehnung an den jungen Leonardo da Vinci (1452-1519). Der Italiener gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten.