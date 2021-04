Opposition im Land kritisiert Corona-Politik von Mecklenburg-Vorpommern

Jüngste Anti-Corona-Vorstöße von Land und Bund haben bei der Opposition in Mecklenburg-Vorpommern am Montag Kritik hervorgerufen. Die AfD und die FDP bezeichneten geplante Änderungen am Infektionsschutzgesetz des Bundes als überzogen. Auch Linke und Grüne üben Kritik.