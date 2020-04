Opposition in MV dringt in Corona-Krise auf raschere Lockerungen

Schwerin

Angesichts niedriger Infektionszahlen und bevorstehender Maskenpflicht dringen Oppositionsparteien in Mecklenburg-Vorpommern auf raschere Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Epidemie. „Wenn Bürger schon Masken kaufen und an immer mehr Orten tragen sollen, sollten wenigstens Nagelstudios und Außenterrassen der Gastronomie wieder öffnen dürfen“, forderte der Generalsekretär der FDP Mecklenburg-Vorpommerns, David Wulff.

In einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Mitteilung warf er der Landesregierung zudem vor, dass sie bei der Festlegung von Öffnungsregeln willkürlich und intransparent vorgehe.

Von Montag an ist in Nahverkehr und Handel Mecklenburg-Vorpommerns das Tragen von Schutzmasken Pflicht. Diese Maßgabe geht einher mit dem Ende der Zwangsschließung von Geschäften und der bevorstehenden Öffnung der Schulen. Am Donnerstag hatte die Regierung zudem erste, leichte Lockerungen für den Tourismus zum 1. Mai angekündigt, die Entscheidung über die Wiedereröffnung von Gaststätten aber auf den 5. Mai vertagt.

Zögerliches Vorgehen der Landesregierung

Das zögerliche Vorgehen rief auch bei der AfD Kritik hervor. „Die Entscheidung der Landesregierung ist eine einzige Enttäuschung und dürfte viele Hotels und Gaststätten in die Pleite treiben“, erklärte AfD-Landeschef Leif-Erik Holm.

Mecklenburg-Vorpommern habe die niedrigsten Infektionszahlen bundesweit. „Es spricht also überhaupt nichts dagegen, den Tourismus in MV schnell und dennoch vorsichtig wieder zu öffnen“, argumentierte Holm. Er schlug vor, zunächst der heimischen Bevölkerung Urlaub im eigenen Bundesland zu erlauben.

