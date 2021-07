Zirchow

Acht bis neun Jahre wird es noch dauern, bis der Bau der zugesagten Ortsumgehung Zirchow Realität wird. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) informierte darüber in der Vorwoche am Rande eines Termins zum Wiederaufbau der Schnellverbindung von Berlin nach Heringsdorf auf Usedom in Kutzow den Zirchower Bürgermeister Gerd Wendlandt.

Zum zeitlichen Ablauf erklärte Pegel, bis zum 2. Quartal kommenden Jahres gehe es um die Festlegung, welche Streckenvariante den Vorzug erhält. Im 3. Quartal 2022 soll dann die Entwurfsplanung beginnen und anschließend die Kostenermittlung. Danach gehen Entwurfs- und Kostenplanung wieder zum Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung. Erst dann beginnt das Planfeststellungsverfahren mit allen Trägern öffentlicher Belange. „Wenn das alles über die Bühne gegangen ist, wird gebaut“, so Pegel.

Bundesstraße schmal und gefährlich

Seit über 20 Jahren kämpfen die Zirchower für eine Ortsumgehung, weil die Bundesstraße 110 viel zu schmal und sehr gefährlich ist. Dutzende schwere Verkehrsunfälle – Ende Juni gab es bei einem Unfall erneut zwei Tote am Ortseingang von Zirchow zu beklagen – belegen das. Da zudem in Swinemünde der Swinetunnel gebaut wird und dann in zwei Jahren mit noch größeren Verkehrsströmen gerechnet werden muss, hatte Berlin doch grünes Licht gegeben für den Bau der Ortsumgehung Zirchow.

Ende Juni stießen auf der B 110 am Ortseingang Zirchow zwei Urlauberautos zusammen. Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben, sechs wurden schwerverletzt. Quelle: Tilo Wallrodt

Berlin hat sich wegen des mit dem Swinetunnel verbundenen Verkehrs zur großen Variante bekannt – eine weiträumige südliche Umfahrung, an die auch eine Flughafenzufahrt angebunden werden könnte. Allerdings muss dabei die Reaktivierung bzw. der Wiederaufbau der alten Bahnstrecke nach Heringsdorf in den kommenden 15 Jahren beachtet werden. Urlaubern aus Berlin soll damit eine schnelle Anreise auf die Insel Usedom per Zug über Ducherow – Karnin ermöglicht und der Autoverkehr auf der Insel reduziert werden.

Blitzer soll Rasern Einhalt gebieten

Nach Pegels Worten sind für ein solches Verkehrsvorhaben wie die Zirchower Ortsumgehung acht bis neun Jahre für die Realisierung realistisch. Kathrin Flindt von der Arbeitsgruppe „Ortsumgehung Zirchow“ gibt sich mit dieser Aussage nicht zufrieden. „Das muss schneller hinzubekommen sein. Wenn 2023 der Swinetunnel fertig ist, rauscht hier der Verkehr in noch größerem Umfang durch Zirchow und in Schwerin diskutiert man noch Entwürfe. Da werden wir weiter richtig Druck machen“, sagt sie und fordert zunächst einmal einen Blitzer für den Ort, da sich viele Kraftfahrer nicht an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h halten.

„Da muss der Landkreis aktiv werden. Ein stationärer Blitzer macht hier in Zirchow mit Sicherheit Sinn“, findet Pegel. Laut Kathrin Flindt soll in Kürze in Zirchow in der 30er-Zone eine Verkehrszählung über mehrere Tage 24 Stunden rund um die Uhr erfolgen. „Der Blitzer muss schnell kommen. Es geht um die Sicherheit der Zirchower“, so Flindt.

Von Cornelia Meerkatz