Schwerin

Eine Ministerpräsidentin in Erklärungsnot: Manuela Schwesig ( SPD) will drei Spitzenämter in der Landesregierung neu besetzen. In allen drei Fällen stammen die Erwählten aus den alten Bundesländern. Dabei forderte Schwesig in der Vergangenheit wiederholt: Mehr Ostdeutsche müssten in Führungspositionen. Kritiker sehen ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Schwesig : „Mehr Ostdeutsche in Führungspositionen.“

Vorweg: Niemand spricht sich für eine „Ossi-Quote“ in der Landesregierung aus. Alle Befragten sind der Auffassung: Kompetenz und fachliche Eignung sollten maßgebliche Kriterien bei der Auswahl von Spitzenpersonal sein.

Aber: Schwesig selbst hat die Ost-Karte öfter gezogen. Sie forderte mehr Einsatz für Ostdeutschland insgesamt, gleiche Renten in Ost und West. Sie monierte, dass zu wenige Ostdeutsche in Führungsetagen zu finden seien.

Dafür finden sich diverse Beispiele. So erklärte Schwesig 2017 bei Zeit Online: „Wir brauchen mehr Ostdeutsche in Führungspositionen. Das gilt nicht nur für die Bundesregierung, die öffentlichen Verwaltungen oder die Parteien, sondern auch in der Wirtschaft oder an der Spitze großer gesellschaftlicher Organisationen. Es ist kein gutes Zeichen, dass 27 Jahre nach der deutschen Einheit die frühere innerdeutsche Grenze bei der Besetzung von Spitzenämtern noch immer sichtbar ist.“

In einem „Zukunftsprogramm Ost“, das Schwesig erst kürzlich für die Bundes-SPD vorstellte, heißt es: „Wir fordern mehr Menschen mit ostdeutscher Lebenserfahrung in Führungsebenen deutscher Institutionen.“ Bei einer Podiumsdiskussion 2015 in Rostock zum Thema Ossi-Mangel in Führungsetagen sagte Schwesig: „Wir müssen es selber wollen. Wir müssen Einfluss und Macht anstreben.” Wir.

Vier SPD-Leute in neuen Jobs aus den alten Ländern

Als Regierungschefin in MV handelt sie anders. Mit Reinhard Meyer (59) als künftigem Finanzminister, Bettina Martin (53) als Bald-Bildungsministerin und Heiko Geue (53) als kommendem Chef der Staatskanzlei hat Schwesig durchweg Personal für Spitzenjobs gewählt, das ursprünglich aus den alten Bundesländern stammt.

Unter Schwesig werden somit vier der zehn Top-Jobs der Regierung bald westdeutsch besetzt sein – durchweg SPD-Leute. Energieminister Christian Pegel (45) kam in den 1990ern aus Hamburg hierher. Genau genommen zählt auch die designierte Landtagspräsidentin Birgit Hesse, geboren in Elmshorn, dazu, die Schwesig in ihrer Partei durchgesetzt haben soll. Was aber ist ostdeutsch, was nicht?

Politologe: Eine Ost-Quote wäre Diskriminierung

In der Wissenschaft werde das Thema intensiv diskutiert, sagt Prof. Wolfgang Muno, Politologe an der Universität Rostock. Eine Ossi-Quote wäre weder sinnvoll noch möglich. „Auch eine gezielte Förderung würde ja Diskriminierung von anderen Gruppen bedeuten“, so Muno. Zudem sei „völlig unklar“, was ostdeutsch bedeute. Daher sehe er Schwesigs Aussagen zu Ostdeutschen sehr kritisch.

Kommentar: Schräge Diskussion: Was sind Ostdeutsche?

Sein Beispiel: Der designierte Finanzminister Meyer kam 1991 ins Land. Muno fordert: „Grundsätzlich sollte MV kompetent regiert werden.“ Bei Postenvergabe müsse Fachkenntnis zählen. Auffällig sei, dass alle drei neuen Spitzenleute „aus dem persönlichen Umfeld von Schwesig stammen“, so Muno. Ein persönliches Vertrauensverhältnis scheine „zentrales Kriterium“ zu sein. Dies habe es mit dem „fachlich kompetenten Finanzminister“ offenbar nicht gegeben. Mathias Brodkorb (42), Geburtsort: Rostock, trat gerade wegen Differenzen mit Schwesig zurück.

Opposition: „Vetternwirtschaft“ und mangelnde Glaubwürdigkeit

Theorie und Praxis gehen also bei SPD-Personalfragen auseinander, folgern Kritiker. „Im Fordern war Frau Schwesig schon immer gut, im Umsetzen weniger“, sagt Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag. Die Regierungschefin hätte Gelegenheit gehabt, Ostdeutsche auf wichtige Posten zu setzen, dies aber nicht getan. „Glaubwürdig ist das nicht“, so Oldenburg.

Einen „Verdacht der Vetternwirtschaft“ hat Nikolaus Kramer ( AfD). „Oberste Priorität muss immer die fachliche Kompetenz in politischen Spitzenpositionen haben“, so Kramer. „Dass man dafür auch auf Personal aus anderen Bundesländern zurückgreifen muss, lässt sich nicht immer verhindern.“

CDU : Deutsche nicht nach Geburtsort sortieren

CDU-Fraktionschef Vincent Kokert sagt: „Ich halte nichts davon, Deutsche nach ihrem Geburtsort einzuteilen.“ Die CDU wolle auch keine Quote. „Wer aus Neustrelitz kommt, hat die gleichen Chancen wie jemand aus Nürnberg, Neuss oder Nürtingen“, so Kokert. Alle drei CDU-Minister in der Regierung stammen aus MV: Lorenz Caffier (64, Inneres), Harry Glawe (65, Wirtschaft) und Katy Hoffmeister (46, Justiz).

Manuela Schwesig lässt zum Thema ihren Sprecher antworten. „Wir haben ein sehr ausgewogen besetztes Kabinett“, sagt Andreas Timm. Dies gelte auch bei der Herkunft: Die Mehrheit der Regierungsmitglieder komme aus den ostdeutschen Ländern. Somit werde „der Anspruch, dass Ostdeutsche beziehungsweise ostdeutsche Lebenserfahrungen in Führungspositionen vertreten sein sollen, eingelöst“. Zudem fördere Schwesig Nachwuchskräfte auf Regierungs- und Parteiebene.

Frank Pubantz