Rostock

In der Rostocker Kunsthalle gibt es derzeit die Ausstellung „Ost/Western – Kino, Kult und Klassenfeind“ zu sehen. Während der Schauspieler Pierre Brice im Westen in den Karl-May-Verfilmungen der Bundesrepublik die Rolle des Winnetou spielte, hatte der Chef-Indianer Gojko Mitić im Osten großen Erfolg.

Bei vielen Menschen im Land kommen dabei alte Erinnerungen hoch. Viele verbinden tolle Momente mit dieser Zeit. Diese haben die OZ-Leser nach einem Aufruf mit uns geteilt. Dabei gab es fünf Familien-Eintrittskarten sowie fünf von Gojko Mitić signierte Kataloge zur Ausstellung zu gewinnen. Die Gewinner wurden jetzt ausgelost.

Das sind die Gewinner

Der erste Gewinner, der sich über den Preis freuen darf, ist Rüdiger Lossau. Er schrieb uns, dass ihn, seit er ein Kind ist, Indianerfilme fasziniert haben. „Viele Szenen haben wir mit unseren Gummi-Indianern und Westernhäusern nachgespielt“, berichtet er. Noch heute sammelt der 57-Jährige die Indianerfiguren. Der Wunsch, Gojko Mitić zu treffen ging für ihn sogar schon in Erfüllung: „Bei einer Buchlesung von Gojko in Wismar konnte ich ihn privat sprechen und erfuhr, dass er auch für Amiga drei Schallplatten produziert hat.“

Sammlung von Indianerfiguren von Rüdiger Lossau. Quelle: Rüdiger Lossau

Auch freuen darf sich Martina Oerkvitz aus Gustow. „Gojko Mitić finde ich toll, die Indianerfilme sind einfach Kult“, schrieb sie uns und berichtet von ihren Verbindungen zu den Filmen, „Ich durfte damals mit ins Kino nach Putbus, da lief der Film „Weiße Wölfe“. Das Kino gibt es leider nicht mehr. Fahren wir daran vorbei, sage oder denke ich, hier hast du „Weiße Wölfe“ gesehen.Es war in meiner Kindheit etwas Besonderes, wenn wir in die Stadt ins Kino durften.“

Aber nicht nur sie, sondern auch ihre Familie sind Fans der Filme. So erzählt sie, dass auch ihre jüngste Schwester Katrin schon immer Fan von Gojko Mitić war: „Sie interessiert sich für alles über die Indianer. Hat selbst mal ein Kostüm genäht und bemalt.“ Die DDR-Indianerfilme werden ebenfalls noch geschaut – zusammen mit ihrem Mann. Sie freut sich sehr auf die Ausstellung und schwelgte sofort wieder mit ihrer Familie in Erinnerungen, als sie die Nachricht vom Gewinn erhalten hat.

Er traf Gojko Mitić, als er mit seinen Freunden spielte

Der dritte im Bunde heißt Thomas Fuhrmann und kommt aus Rostock. Auch er erzählte uns von einem Erlebnis aus seiner Kindheit. Als er mit seinen Freunden spielte, kam plötzlich ein Auto angefahren und ausgestiegen war... „Das ist doch Gojko Mitić, brach es lautschallend aus uns heraus und wir rannten alle los, um unser Idol aus den Indianerfilmen des DDR-Fernsehens zu umringen. Jeder von uns wollte der Erste sein, der unserem Indianer-Häuptling die Hände schüttelt“, erinnert sich Fuhrmann. Und auch, dass „der arme Mann sich so schnell gar nicht wehren oder fliehen konnte, weil er von einer wachsenden Kinder-Schar umringt war.“

Fuhrmann, der gerade seinen Urlaub im Schwarzwald verbringt, ist glücklich über den Gewinn und freut sich nach seiner Rückkehr auf den Besuch der Ausstellung in der Kunsthalle. „Endlich wieder etwas Kultur mit schönen Erinnerungen an alte Zeiten“, meint er.

Thomas Fuhrmann freut sich auf einen Besuch der Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle. Quelle: privat

Auch Sibylle Thies, die vierte Gewinnerin, und ihre Freundinnen haben den Schauspieler schon getroffen – sogar mehrfach. Sie erinnert sich: „Die Filmleute aus Berlin wurden zum Eröffnungstag der Sommerfilmtage auf der Freilichtbühne im Barnstorfer Wald in der Dummerstorfer Mühle von den Verantwortlichen empfangen. Meine Mutter fuhr uns aus der Rostocker Bahnhofsgegend hin und wir warteten geduldig, bis Gojko und die anderen ankamen. 1969 war unser erstes Mal. Alles top: Gojko ganz nah, Autogramme, Fotos, glücklich. Aber wie zurückkommen? Beim Warten hatten wir Bekanntschaft mit dem Hausmeister vom Kino Capitol gemacht, der einen kleinen offenen Lkw hatte. So nahm er uns auf der offenen Ladefläche mit zurück und ich bekam ein Filmplakat von ,Weiße Wölfe‘, das Gojko im Folgejahr auf meinem Rücken unterschrieb. Oh, wie stolz ich war!“

An den Tag, als sie bei Gojko Mitić vor der Tür standen, erinnert sie sich ebenfalls gerne zurück. Was sie seit heute noch bewundert: „Gojko war bei all dem Trubel um ihn immer höflich und nie (sichtlich) genervt.“

OZ-Leserin Sybille Thies und Freundinnen erinnern sich an Gojko Mitić. Quelle: privat

„Bis heute ist Gojko Mitić für mich der schönste Mann der Welt“

Die fünfte Gewinnerin heißt Dietlinde Wenk und kommt aus Wackerow bei Greifswald. Ihr Leben drehte sich in ihrer Kindheit viel um die Indianerfilme. „Der Einfluss, den Gojko Mitić und die DEFA-Indianerfilme auf mich hatten, kann kaum in all seinen Facetten erfasst werden“, sagt sie. „Als der erste Indianerfilm in unser Putbusser Kino kam, war ich etwa acht Jahre alt. Bereits mit dem ersten Film „Die Söhne der großen Bärin“ war es um mich geschehen - ich war vollständig begeistert, fasziniert und erfüllt vom Geschehen auf der Leinwand, aber auch überwältigt von der Schönheit dieses Indianerhäuptlings“, erzählt Wenk. Sie erinnert sich auch noch an die Platznummern im Kino: 330 und 331.

„Bis heute ist Gojko Mitić für mich der schönste Mann der Welt. Natürlich ist er äußerlich sehr schön, stark und männlich. Aber dies ist kombiniert mit einer natürlichen, edlen Ausstrahlung, sogar einer gewissen Sanftmut, und so etwas ist äußerst selten. In vielen späteren TV-Auftritten hat sich bestätigt, dass Gojko Mitić nicht nur einfach ein schöner, sportlicher Mensch war und ist, sondern dass er einen ganz besonders edlen Charakter besitzt, dass es bei ihm keine Trennung zwischen außen und innen gibt“, schwärmt sie noch heute.

Von Gina Henning