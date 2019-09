Rostock

Viele Produkte aus DDR-Produktion haben inzwischen Kultstatus: Zum Beispiel der Sternrekorder, das Mokick Simson S 50, die Waschmaschine WM 66 oder die Z-Stühle aus dem Petrolchemischen Kombinat Schwedt. In vielen Ost-Haushalten sind aus ganz unterschiedlichen Gründen diese Dinge noch vorhanden, manchmal sind sie sogar noch in Nutzung. Das ist manchmal ein Radio, manchmal ein Küchenutensil, manchmal ein Kleidungsstück.

DDR-Design noch heute in Mode

Ähnliches gilt für Schallplatten, Bücher, Spielzeug, Schmuck, Kleinmöbel, Geschirr oder andere Haushaltsartikel. Manches davon gilt heute sogar als Designklassiker, so wie die RFT-Stereoanlage RK 8 sensit (das Design kam von den Formgestaltern Lutz Rudolph und Karl Clauss Dietel) oder das „Senftenberger Ei“, ein ovaler Klappsessel, der von Designer Peter Ghyczy gestaltet wurde.

In Kürze wird der 30. Jahrestag des Mauerfalls begangen; längst bestimmen neue Produkte den Alltag und damit natürlich auch die Wohnungen. Oft sind die Ostprodukte immer noch präsent, manchmal stehen sie nur als Erinnerung herum. Manchmal schlummern sie auch in Kellern, Dachböden oder Rumpelkammern. Erst am Wochenende haben bei einem DDR-Flohmarkt vor der Kunsthalle Rostock, in der gerade die Schau „ Palast der Republik“ zu sehen ist, einige Stücke den Besitzer gewechselt.

OZ sucht DDR-Produkte

Auch die OSTSEE-ZEITUNG sucht nach solchen Zeitzeugnissen. Gibt es bei Ihnen zu Hause noch Ostprodukte, sind einige davon vielleicht sogar noch in Gebrauch? Schicken Sie uns doch ein Foto davon. Und schreiben Sie dazu, was dieses Produkt so besonders macht, welche Geschichte es hinter sich hat, ob es noch in Nutzung ist und wenn ja, warum. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

