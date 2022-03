Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Die Schützenpanzer sowie weitere Kampftechnik aus Sowjetzeiten werden beim Ostblock-Fahrzeugtreffen und anderen in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen in den Hallen bleiben. Damit reagiert der Technik-Verein Pütnitz auf die Ereignisse in der Ukraine. „Wir glauben, dass es alle verstehen werden, dass unter den Eindrücken des Krieges auf allen unseren Veranstaltungen in diesem Jahr bei den Treffen keine Kampftechnik vorgeführt oder für Erlebnisfahrten eingesetzt wird“, heißt es seitens des Vereins.

Man sei erschüttert über die Ereignisse in der Ukraine, so Frank Müller-Meinke. „Niemand von uns, wirklich niemand hätte sich je träumen lassen, dass ein Großteil der Technik, die wir in unserer Ausstellung haben, einmal bei Kriegshandlungen in Europa zum Einsatz kommen würden. Es ist einfach unfassbar.“ Frank Müller-Meinke ringt mit den Worten. Als Vorsitzender des Technik-Vereins und namens des Vereinsvorstandes verweist er darauf, dass man sich ausschließlich für die technischen und historischen Aspekte seiner Exponate interessiere. „Wir verfolgen keine politischen Ziele und sind keine Militaristen.“ So auch nachzulesen auf der Homepage des Technik-Vereins.

Kontakte in die Ukraine und nach Russland

Betont wird, dass die vom Verein organisierten Treffen immer nur den einen Zweck hätten, nämlich technikbegeisterte Menschen ungeachtet ihrer Nationalität zusammenzubringen. „Wir haben viele freundschaftliche Verbindungen sowohl in die Ukraine als auch nach Russland. Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die ungewollt in diesen Krieg hineingezogen wurden und denen unendliches Leid widerfährt. Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieser schrecklichen Konflikte in der Ukraine.“

Eine Aufnahme vom Pütnitzer Ostblock-Fahrzeugtreffen im vergangenen Jahr. Wie viele Besucher und Oldtimer-Besitzer in diesem Jahr kommen werden, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich die Spritpreise weiter entwickeln. Quelle: Edwin Sternkiker

Stattfinden wird das mittlerweile 21. Internationale Ostblock-Fahrzeugtreffen vom 1. bis 3. Juli. Wie viele Oldtimer-Fans mit ihren Mopeds, Motorrädern, Bussen, Pkw und anderen historischen Fahrzeugen allerdings die oft lange Anfahrt auf sich nehmen werden, lasse sich in diesem Jahr angesichts der explodierender Benzin- und Dieselpreise nicht sagen, sagt Müller-Meinke. So mancher könne sich das finanziell gar nicht leisten. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr waren etwa 5000 Technik-Freaks mit rund 2000 historischen Fahrzeugen nach Pütnitz gekommen.

Dabei ist in wirtschaftlicher Hinsicht gerade das Ostblock-Fahrzeugtreffen für den Technik-Verein sehr wichtig, da es weder staatliche Zuschüsse noch eine kommunale Förderung gibt. Immerhin machen die Einnahmen allein aus dieser Veranstaltung einen Anteil von über 50 Prozent an den jährlichen Gesamteinnahmen aus, rechnet der der Vereinsvorsitzende vor. Um so härter traf es den Technik-Verein im Corona-Jahr 2020, als das Ostblock-Fahrzeugtreffen abgesagt werden musste. Das Museum kämpfte schlicht ums Überleben.

„Auch das Corona-Jahr 2021 war sehr schwierig für uns. Für dieses Jahr hatten wir die Hoffnung, mit der Eröffnung des Museums im April endlich wieder voll durchstarten zu können. Doch ist das unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht so möglich wie geplant“, sagt der Vereinschef. So wisse man nicht, wie viele Besucher angesichts der hohen Spritpreise die Anfahrt auf sich nehmen werden, um sich die Ausstellungen in den drei Hallen des Technik-Museum anzuschauen.

Gestiegene Spritpreise stellen Verein vor große Probleme

Zudem würden die gestiegenen Spritpreise auch dazu führen, dass der Verein deutlich mehr Geld aufbringen müsse, um die Betriebskosten des Museums bestreiten zu können, sagte Müller-Meinke. Das hänge unter anderem damit zusammen, dass es keine Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz auf Pütnitz gibt. „Wir müssen den Strom, den wir benötigen, mit mehreren größeren und kleineren dieselgetriebenen Stromaggregaten vor Ort produzieren. Das wird jetzt richtig teuer. Ich rechne mit einer Verdopplung der Kosten allein beim Strom. Das wären pro Monat so um die 7000 Euro.“

Aus diesen und weiteren Gründen müsse man die Eintrittspreise oder zum Beispiel die Preise für die beliebten Mitfahrgelegenheiten mit dem Ikarus-Gelenkbus anpassen. „Wir wissen derzeit ehrlich gesagt aber noch nicht, wie. Noch sind wir mitten in der Kalkulation.“

Von Edwin Sternkiker