Rostock

Ein Teil der Ostdeutschen sei diktatursozialisiert und hätte der Demokratie bereits den Rücken gekehrt. Es sind diese Worte, die in dieser Woche vielfach diskutiert, kritisiert und, ja, auch gelobt wurden. Sie stammen vom Ostbeauftragten Marco Wanderwitz (CDU). Er erklärt: „Teil meiner Analyse ist ja, dass ein nicht unerheblicher Teil der AfD-Wähler leider dauerhaft für die Demokratie verloren ist. Insofern gibt es da keinen Lösungsansatz mehr, außer die Brandmauer möglichst hoch zu ziehen.“ Zahlreiche Leser steigen in die Diskussion mit ein.

Dieter R. Fuchs formuliert seine Sicht so: „Wanderwitz’ Aussage bringt Fakten auf den Punkt. Merkel eiert drum herum und gibt die Naive. Ramelow differenziert korrekt. Wir haben eben leider in einigen östlichen Bundesländern eine erschreckend breite Basis demokratiefeindlicher Rechter, und es nützt nichts, sich gutgläubig wegzuducken oder die Sache schönzureden.“ Grete Trhr meint: „Ein bisschen Wahrheit liegt ja wohl in diesem Thema. Auffällig ist, dass die führenden Köpfe der Rechten hauptsächlich aus Westdeutschland kommen, die wohl riechen, wie leicht eine unzufriedene Bevölkerung zu lenken ist.“

„‚Diktatursozialisierte Ostdeutsche‘?“ Das sei fernab jeglicher Realität

Dirk Höft zeigt sich ob der Bewertung des Ostbeauftragten enttäuscht, findet: „Einfach nur traurig. Politik ist dazu da, diese Tendenzen einzufangen und die Menschen nicht aufzugeben.“ Olaf Wilken wettert: „‚Diktatursozialisierte Ostdeutsche‘?“ Weiter sagt er: Marco Wanderwitz habe nichts auf diesem Posten zu suchen, so Wilken, und sei fernab jeglicher Realität.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

René Koschorrek weist die Kritik seines Vorredners entschieden zurück: „Dann erklären Sie mir doch bitte, warum circa ein Drittel der Menschen in den neuen Bundesländern, immer wenn die Regierungspolitik mal nicht nach ihren persönlichen Wünschen läuft, bei der nächsten Wahl ihr Kreuz bei Parteien macht, deren direkte beziehungsweise ideologische Vorfahren für die beiden deutschen Diktaturen des letzten Jahrhunderts stehen?“

Nico Kroos verweist in diesem Diskurs auf die aus seiner Sicht beschädigte Reputation der CDU, führt das auf Fehlverhalten und Affären einzelner CDU-Politiker zurück. Kroos erwähnt hier den Namen Philipp Amthor und das Beispiel der Maskendeals und „Politiker, die nachweislich Millionen Euro an Steuergeldern in den Sand gesetzt haben, ohne dass es Konsequenzen gibt.“

„Es gibt einen Grund, warum die AfD im Osten recht stark ist“

Oliver Dornbusch regt an, „mal zu überlegen, warum sich die Menschen abwenden.“ Im Verlauf seines Kommentars beklagt der Leser einen Mangel an „Meinungsvielfalt“. Ein Grund könnte die ständige Unzufriedenheit sein, sagt Willi Uttendorf.

Einen Grund dafür, dass die Zustimmung für die AfD etwa in Sachsen-Anhalt so groß ist, nennt René Bienert. Er könne sich vorstellen, dass es an der Politik in den Ländern selbst liegt. „Bei uns in Sachsen-Anhalt macht die AfD einen guten Job, ist bürgernah und deckt den einen oder anderen Skandal auf.“ Gerald Bulle sagt dazu: „Ich bin Ossi, würde nie die AfD wählen.“ Aber: „Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Wenn sie in manchen Bundesländern bessere Arbeit macht als andere, dann soll man sie auch wählen.“

Andreas Fritzsche erwidert: „Ja, sie wurde auf demokratischem Weg gewählt, diese AfD. Jedoch ist sie antidemokratisch aufgestellt und hat bekennende Rechtsextreme fest in ihren Reihen.“ Ganz zu schweigen vom Flügel, so Fritzsche. Und Ingo Mueller ist überzeugt: Die Einschätzung des Ostbeauftragten sei traurigerweise nahe an der Wahrheit. „Es gibt einen Grund, warum die AfD im Osten recht stark ist und im Westen kaum stattfindet.“

Von Juliane Lange