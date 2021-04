Greifswald

Die Corona-Pandemie hat das kirchliche Leben in Mecklenburg-Vorpommern verändert. Zu Ostern sprach die OZ mit Tilman Jeremias, Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern über Corona, das Leiden und Hoffnung in Zeiten der Pandemie.

Christen begehen inzwischen das zweite Osterfest in der Corona-Pandemie. Wie sind die Kirchgemeinden durch das Jahr gekommen, in dem seelische Belastungen eigentlich Nähe und Zusammenhalt erfordern, aber körperliche Distanz notwendig ist?

Bischof Tilman Jeremias: Wir haben im vergangenen Jahr im Kirchenbereich viele Einschränkungen und Veränderungen erlebt. Uns ist schmerzhaft deutlich geworden, wie sehr Verkündigung von körperlicher Nähe und Präsenz lebt. Das trifft auch für die Seelsorge, die Kirchenmusik, die Bildungsarbeit zu. Wenn Kinder- und Jugendgruppen oder Chöre sich über Monate nicht treffen konnten, wissen wir nicht, wer danach wiederkommt. Gemeindearbeit wird nach der Pandemie nicht dieselbe sein wie vor der Pandemie.

Auf der anderen Seite konnte sich auch die Kirche in digitalen Formaten ausprobieren...

Wir haben manches Positive gelernt. Nicht nur, dass wir Gottesdienste streamen, dass wir uns auf der Leitungsebene der Nordkirche per Videokonferenz treffen und damit Fahrzeit und CO2 sparen. Es gibt viele Kirchengemeinden, die eine große Bandbreite an Kreativität entwickelt haben, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Das finde ich berührend.

Und das passiert nicht nur digital, sondern mit ganz traditionellen Mitteln. Plötzlich werden wieder Briefe geschrieben. Es gibt Anrufe, Gottesdienste per Telefon, Geschenktütchen, die vor die Tür gestellt werden, Botschaften und Predigten an Wäscheleinen. Ich bin überzeugt, einiges Gute davon wird bleiben, wenn wir die Pandemie hinter uns gelassen haben.

Vor einem Jahr während des ersten Lockdowns verzichtete die Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern auf Präsenzgottesdienste zu Ostern. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Wir haben im vergangenen Jahr heftige Kritik dafür geerntet, keine Gottesdienste durchzuführen. Inzwischen haben wir sehr gut abgestimmte und funktionierende Hygienekonzepte entwickelt. Präsentische Gottesdienste bleiben deshalb weiterhin möglich, die Gemeinden sind aber aufgerufen, die pandemische Situation sorgfältig zu beobachten und ab einer Inzidenz von 100 vorrangig digitale Formate zu wählen.

Kirche hat im Mittelalter das Auftreten von Seuchen als Strafe Gottes erklärt. Diese einfachen Erklärungsmuster funktionieren heute in unserer säkularisierten und naturwissenschaftlich geprägten Zeit nicht mehr. Wie erklären Sie heute Menschen, warum gerade Sie vom Leid getroffen sind?

Das ist eine schwere Frage, die nicht nur eine religiöse ist. Viele Menschen fragen sich, warum werde ich getroffen? Wo kommt das her? Sie fühlen sich gestraft. Für die Kirche war es einfach, Seuchen als Strafe Gottes für das sündhafte Verhalten zu erklären. Aber selbst das Alte Testament hatte diese Erklärung schon in Frage gestellt.

Ich bin ein großer Freund des Buches Hiob. Hiob ist ein Mensch, der als gottesfürchtig beschrieben wird und schwer krank wird. Es geht dabei im Kern um die Frage, warum trifft Leid einen Menschen, der gottesfürchtig lebt? Die schönste Antwort auf diese Frage steht für mich am Anfang. Es kommen Freunde, die setzen sich mit ihm sieben Tage in den Staub seiner Trauer, seines Elends und schweigen. Diese Haltung, das Elend zu teilen, etwas nicht sagen zu können und zu müssen, empfinde ich als etwas sehr Wesentliches.

Dann fangen die Freunde aber an zu reden. Irgendetwas musst du doch verkehrt gemacht haben?

Und Hiob wehrt sich dagegen. Er klagt Gott an, dass es nicht seine Schuld sei, es nicht gerecht sei, dass er so getroffen werde. Das ist auch die Erfahrung, die Menschen heute erleben: Ich habe es nicht verdient. Auch die Menschen heute dürfen sagen, es ist ungerecht.

Ich möchte eine persönliche Geschichte ergänzen. Ein Onkel hatte einen schweren Hirntumor mit einer 50:50-Chance, die OP zu überstehen. Er ist aufgewacht und hat die Operation überstanden. Und er stellte folgende Frage: Weshalb fragen wir immer nach dem Warum, wenn es uns schlecht geht? Weshalb nie, wenn es uns gut geht?

Ich finde, wir sollten viel stärker nach dem Warum fragen, wenn etwas gut geworden ist. Wir sollten uns bewusst werden, dass wir in einem privilegierten Land mit einem sehr gut funktionierenden Gesundheitssystem leben.

Die Stimmung im zweiten Lockdown ist gekippt. Applaudierten vor einem Jahr noch Menschen von den Balkonen, erleben wir jetzt eine große Entsolidarisierung und Menschen mit starken Existenzsorgen. Wie bewerten Sie die gegenwärtige Situation?

Viele Menschen sind coronamüde. Man möchte Menschen umarmen können, man möchte in Gaststätten gehen, in Urlaub fahren. Die existenziellen Ängste treffen die Menschen inzwischen ökonomisch viel unmittelbarer als vor einem Jahr. Es trifft die Gastronomie, die Hotellerie, es trifft die Künstler, die Familien, die einfach nicht mehr können im Homeoffice, im Homeschooling. Das kann man für eine Übergangszeit aushalten und es kann überfordern. Gefühlt wird es nicht besser. Wir sehen eine große Frustration, die sich auch in großen Demonstrationen wie in Kassel entlädt.

Was können Sie als Kirche tun, um diese Frustration aufzufangen?

Wir benötigen dafür Zusammenhalt. Aber das große Manko ist, dass wir uns derzeit am besten schützen durch Distanz. Wir versuchen, wo es geht, Formate zu schaffen, wo wir Menschen zusammenbringen, weil wir wissen, dass digitale Formate ihre Grenzen haben. Wir haben zu Gedenkgottesdiensten geladen, um der Toten der Pandemie zu gedenken und gemeinsame Orte der Trauer und der Klage zu schaffen. Unsere Seelsorgeangebote wie die Telefonseelsorge, die Klinikseelsorge oder Jugendberatung per Chat sind stark gefragt. Es sind viele Wunden, die bei den Menschen offenstehen. In dieser Situation, Distanz wahren müssen, ist auch schwer für uns.

Was ist Ihre Kernbotschaft zu Ostern?

Ostern ist der Mittelpunkt des Kirchenjahres und Zentrum unseres Glaubens. Die Auferstehung zu Ostern ist ohne Karfreitag mit dem Tod Jesu nicht zu haben. Der Weg zur Auferstehung ist kein leichter Weg, sondern ein Weg des Leidens mit der Kulmination des Leidens im Tod.

Unser christlicher Glaube sagt uns, es gibt eine Möglichkeit, durch den Tod durchzugehen, eine Hoffnung auf Auferstehung, auf neues Leben. Diese Hoffnung, dass das Leid und der Tod nicht das letzte Wort haben, ist für mich eine große Glaubenshilfe.

Nach dem Hoffnungsläuten vor einem Jahr und dem Hoffnungsleuchten zu Weihnachten haben wir Mitte März die Aktion der Hoffnungswege gestartet. Es gibt eine Hoffnung nach einem schweren Weg.

Wir sprechen über Leiden und Tod. Das Thema assistierter Suizid hat in den vergangenen Wochen in der Kirche sehr an Fahrt aufgenommen, nachdem das Bundesverfassungsgericht klargestellt hatte, dass ein Verbot der Suizidassistenz verfassungswidrig ist. Wie gehen die diakonischen Einrichtungen mit dem Konflikt um, wenn Kranke um einen assistierten Suizid bitten werden?

Einige diakonische Einrichtungen haben sich schon geäußert, dass sie es nicht tun werden. Es ist Aufgabe der Seelsorgerinnen und Seelsorger, Menschen, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, zur Seite zu stehen. Den assistierten Suizid wird es nicht im Portfolio der Angebote der diakonischen Einrichtungen geben. Leben ist nicht einfach menschliche Verfügungsmasse, sondern als Geschenk Gottes heilig und unantastbar.

Die Fokussierung ganz auf die Selbstbestimmtheit ist für mich theologisch fragwürdig. Wenn Menschen nicht mehr leben wollen, sind wir als Kirche in unserer seelsorgerischen Arbeit gefordert, den Menschen zu begleiten, Wege zu suchen, wie er neuen Lebensmut fassen kann. Am Ende des Weges gibt es mit den Hospizen, der Palliativmedizin ein großes Spektrum, schmerzfrei und jenseits der assistierten Selbsttötung in den Tod zu begleiten.

Von Martina Rathke