Ostereiersuche im kleinen Familienkreis, keine Osterfeuer in der Gemeinde, keine Touristen in Mecklenburg-Vorpommern: Es ist das zweite Osterfest mit dem Coronavirus. Das zweite Jahr in der Pandemie. Während man im vergangenen Jahr zu Ostern noch sehr wenig über das Virus und dessen Ausbreitung wusste, gibt es nun immer mehr Erkenntnisse. Und dazu immer mehr neue Regelungen zur Eindämmung der Pandemie.

Wenige Menschen sind an den Stränden in MV: sowohl an diesem Osterwochenende, als auch im vergangenen Jahr waren weniger Menschen unterwegs als in den Jahren zuvor. Doch wie unterschiedlich sind die Regeln an diesem Osterfest im Vergleich zum vergangenen Jahr?

Wir feiern das zweite Osterfest in der Pandemie. Das zweite Jahr mit Einschränkungen zur Eindämmung des Virus. Die Regelungen für die Feiertage in diesem Jahr ähneln sich zu denen im Vergangenen Jahr. So wirkten sich diese auf die Region aus – in Bildern.

Ausflüge in Mecklenburg-Vorpommern

Zum Osterfest im vergangenen Jahr sollte es ein Ausflugsverbot für die Einwohnerinnen und Einwohner in MV geben. Tagestouristische Ausflüge zu den Ostseeinseln, in die an der Ostsee liegenden Städte und Gemeinden oder an die Mecklenburgische Seenplatte sollten verboten sein. Doch kurz vor Ostern kippte das Oberverwaltungsgericht Greifswald das Verbot.

In diesem Jahr gab es darum keine Diskussionen. Wer in MV seinen Haupt- oder Zweitwohnsitz hat, darf sich zusammen mit den Angehörigen des eigenen Hausstands frei im Land bewegen. Dabei gelten in der Öffentlichkeit die Abstands- und Hygieneregeln.

Gottesdienste

Die Ostertage gehören zu den wichtigsten Feiertagen für Christen. Im vergangenen Jahr waren Gottesdienste nur unter freiem Himmel erlaubt, aber nicht in Gebäuden – also auch nicht in Kirchen. Das örtliche Gesundheitsamt muss den Gottesdienst genehmigen. Einige Gemeinden haben zudem Online-Varianten angeboten.

Auch in diesem Jahr bieten viele Kirchen ein digitales Angebot an Ostern, übertragen die Gottesdienste im Livestream oder stellen Videos auf YouTube zur Verfügung. Die Ostergottesdienste dürfen aber auch in Präsenz durchgeführt werden, beispielsweise an der frischen Luft und mit Maske.

Private Treffen

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist laut Verordnung vom vergangenen Jahr nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Laut Innenministerium durften sich an Ostern 2020 also nur maximal zwei Personen treffen.

Der Besuch der Kernfamilie, auch aus einem anderen Bundesland, war aber jederzeit erlaubt. Diese Regelung der Kernfamilie gilt auch in diesem Jahr. Mit einem Unterschied: Es dürfen sich zu diesem Osterfest maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder werden dabei nicht mitgerechnet.

Urlaub in MV

Touristische Reisen waren im letzten Jahr grundsätzlich untersagt – und auch an diesem Osterwochenende ist es nicht anders. . Es gibt nur wenige Schlupflöcher: Wer seine Ferienwohnung als Zweitwohnsitz angemeldet hat, darf kommen, ebenso wie Dauercamper. Tagesgäste müssen dagegen draußen bleiben. Polizeibeamte kontrollierten im vergangenen Jahr Einreisende. Auch in diesem Jahr fallen die Kontrollen großflächig aus.

Spiel- und Sportplätze

Zur Eindämmung der Corona-Infektionen sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits im März 2020 die ersten Spielplätze gesperrt worden. Erst am 1. Mai konnten die Kinder darauf wieder ausgelassen spielen. Zu Ostern war das Toben dort also nicht möglich.

Anders in diesem Jahr: Spiel- und Sportplätze können betreten und bespielt werden. Die Kids können rutschen, schaukeln und im Sandkasten buddeln.

