Ein knuspriges Brötchen zum Frühstück – so lecker kann der Start in die Feiertage sein. Besonders gut schmeckt das Backwerk, wenn man es selbst hergestellt hat. Wie das geht, verrät Backprofi Grit Streußloff von Teiggeflüster. Das Rezept in der Schritt-für-Schritt-Anleitung.