Rostock

Ostern steht vor der Tür. Osterfeuer, Eiersuchen für die Kleinen und Theaterveranstaltungen gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Erfahren sie, wie, wo und wann Sie ihre Ostertage am besten verbringen können. Das Wetter wird wohl mitspielen, wie es genau wird erfahren die hier.

Rostock und Warnemünde

Wenn Sie Karussell fahren, Naschen, oder nach Ostergeschenken stöbern wollen, besuchen Sie doch Ostermarkt vom 1. bis 18. April auf dem Neuen Markt und in der Kröpeliner Straße in Rostock. Oder gehen Sie doch sonntags shoppen. Wo und wie und wann, erfahren Sie hier.

Abgesehen vom Karfreitag findet über die Ostertage auf der Promenade in Warnemünde ein bunter Ostermarkt mit Händlern, Kulinarik und Musik statt. Auch Osterfeuer gibt es in der Hansestadt Rostock und Warnemünde. Alles Wissenswerte erfahren Sie hier

In Bad Doberan werden am Ostersamstag Eier am Kornhaus gesucht. Am Münster gibt es ein Osterfeuer.

Usedom und Wolgast

Im Bernsteinbad Ückeritz auf Usedom können Kinder im Gesteinsgarten am Ostersonntag Ostereier suchen. Zudem findet in Zinnowitz der Vineta-Auftakt statt. Welche weiteren Angebote es noch in Wolgast und Usedom gibt, lesen Sie hier.

Rügen

Auf Rügen haben Osterfeuer eine besondere Tradition. Eine ganze Osterfeuermeile gibt es traditionell im Ostseebad Binz, wo am Ostersamstag rund 20 Osterfeuer entzündet werden. Was das Besondere an dieser Aktion ist und wo noch auf Rügen gezündelt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Alles zu Vollmondwandern oder dem geplanten Fischbrötchen-Wettbewerb finden sie in diesem Beitrag.

Greifswald und Umland

Kleine Besucher des Greifswalder Tierparkes können am Sonntag einen von 600 Osterkörben auf der Storchenwiese suchen und hoffentlich auch finden. Auch in Lubmin wird gesucht aber in den Schaufensternder Innenstadt. Alles wichtige dazu und was es sonst noch zu Ostern in der Region angeboten wird, erfahren sie hier.

Wer sich in der Region noch einen negativen Test benötigt, erfährt hier wo die Testzentren auch über Ostern geöffnet haben.

Grimmen und Umgebung

Für alle Freunde des Reitsportes bietet der Reiterhof, in der Grellenberger Straße in Grimmen, einen Tag der offenen Tür an. Am Ostersonntagabend gibt es neben einem Flohmarkt rund ums Pferd, einer Tombola natürlich auch Ponyreiten für die Kleinen und Großen Pferdefreunde.

Was der Tierpark bietet, oder wo die Osterfeuer brennen werden, erfahren sie in dieser Zusammenstellung.

Nordwestmecklenburg

In Klütz in Nordwestmecklenburg startet die Schmalspurbahn „Lütt Kaffeebrenner“ zu Sonderfahrten. Während die Schmalspurbahn sonst an Wochenenden nicht fährt, bietet sie über Ostern Fahrten durch die Mecklenburgische Landschaft an. Zusätzlich lädt die Feuerwehr zu einem Osterfeuer ein. Über weiteren Angebote zwischen Grevesmühlen, Klütz, Boltenhagen und Schönberg lesen Sie hier

Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg lockt mit dem traditionellen Osterbrüten, bei dem die Küken exakt am 14. April schlüpfen – nur eine von vielen Veranstaltungen in und um Wismar.

Grevesmühlen und Boltenhagen

In Boltenhagen lädt das Seehotel Großherzog am 17. April zu einem Osterbrunch ein. Reservierungen sind hier unerlässlich. Sollten sie an Ostern eher Stille und Entspannung suchen, sollten Sie sich am Ostersonntag um 16 Uhr in die Kirchengemeinde Damshagen einfinden. Dort findet ein Orgelkonzert mit Werken verschiedener Künstler statt. Was man sonst noch erleben kann lesen sie in diesem Artikel.

Lage in den Hotels und Kirchen

Doch wenn die Lieben zu einem Besuch an die Küste kommen möchten, sollten sie schnell sein wenn sie noch ein Zimmer buchen wollen. Die Hotels in MV sind derzeit stark nachgefragt. Allein in Markgreifenheide sind bereits 85% aller Unterkünfte über die Ostertage belegt. Wo es dennoch freie Zimmer gibt, erfahren Sie in diesem Beitrag. Besonders Kurzentschlossene finden noch in Graal-Müritz freie Zimmer.

Wenn Sie über Ostern die Kirche besuchen wollen, erfahren Sie alles Wichtige hier.

Viele haben den Überblick über die aktuellen geltenden Regeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz verloren. Welche Corona-Regel über Ostern in MV gelten erfahren sie in dieser Übersicht.

Von Sebastian Drewelow