Rostock

Ei, ei, ei, das wird ein Fest: Ostern soll in Rostock nach zwei Jahren mit Corona-Handbremse wieder ein echtes Erlebnis werden. Ob in der Innenstadt oder am Warnemünder Strand – Einheimische und Urlauber bekommen ein kunterbuntes Programm geboten. Was wann wo und wie stattfindet – die OZ hat einen Überblick zusammengestellt.

Ostermarkt

Endlich soll es vor dem Rathaus wieder einen Rummel geben. Zwei Jahre lang ist das Frühlingsvergnügen der Pandemie zum Opfer gefallen. 2022 findet der Ostermarkt endlich wieder statt. Vom 1. bis 18. April sollen Besucher auf dem Neuen Markt und in der Kröpeliner Straße wieder Karussell fahren, nach Oster-Geschenken stöbern und an vielen Buden herzhafte und süße Leckereien schlemmen können. „Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns sehr, dass der Ostermarkt in diesem Jahr wieder stattfinden kann“, sagt Katrin Mau von der veranstaltenden Großmarkt Rostock GmbH.

Beim Fest sollen Frühlingsgefühle aufkommen. „Eine bunte Dekoration mit geschmückten Birkenbäumchen, bemalten Riesenostereiern, einer großen Osterkrone und jeder Menge Frühblühern lässt alle Besucher und Besucherinnen in Frühjahrsstimmung tauchen. Außerdem haben wir wieder attraktive Aktionen für unsere kleinen Ostermarktbesucher geplant“, verrät Katrin Mau.

Welche Corona-Regeln für Ostermarkt-Gäste gelten, ist noch nicht spruchreif. Die Planungen laufen zwar auf Hochtouren, „aber auch wir müssen die Entscheidungen der Landesregierung zu den kommenden Öffnungen am 20. März abwarten und können deshalb noch keine weiteren Einzelheiten bekanntgeben“, so Mau. Details sollen aber sobald wie möglich veröffentlicht werden.

Der Rostocker Ostermarkt ist das erste Volksfest des Jahres und zugleich der Saison-Auftakt für das Schausteller-Volk. Die vergangenen Jahre waren hart für die Rummelleute, sagt Lothar Welte, Chef des Schaustellerverbands MV. Zahlreiche Volksfeste wurden abgesagt, der Rostocker Weihnachtsmarkt mittendrin abgebrochen. Und es bleibt schwer für die Branche: Der Ukraine-Krieg dämpft die Feierlaune und treibt die Preise hoch. Wer 2,30 Euro für den Liter Sprit zahlen muss, überlege zweimal, ob er sich Vergnügen noch leisten kann und will, sagt Welte. Auch er und seine Kollegen haben an den Tankkosten zu knabbern. „Aber wir können das ja nicht auf unser Publikum umlegen. Sonst steigt keiner ein ins Riesenrad.“

Ein familienfreundliches Fest wie der Ostermarkt sei gerade in diesen Zeiten Balsam für die Seele, sagt Welte. „Die Menschen – gerade die Kinder – brauchen das Lachen und die Freude.“ Beides wollen die Schausteller im Übermaß herschenken und Trübsinn vertreiben. „Wir sind das Antidepressivum der Gesellschaft und bringen etwas Licht in die Welt.“ Mut machen will sich die Branche auch selbst – beim traditionellen Gottesdienst auf Autoscooter.

Osterfeuer und Flaniermeile

Das Ostseebad Warnemünde fackelt nicht lange und zündet ein großes Osterfeuer an: Am Ostersamstag (16. April) soll es von 18 bis 22 Uhr am Strand lodern, wie die Tourismuszentrale mitteilt. Vorbeikommen lohnt sich schon, bevor der Holzhaufen brennt: Ab 14 Uhr erwartet die Besucher unterhalb von Leuchtturm und Teepott ein gemütliches Ambiente mit Grill- und Getränkeverkauf. Dafür, dass beim Osterfeuer nichts anbrennt, sorgt die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde.

In Warnemünde kann man sich die komplette Karwoche auf das lange Feiertags-Wochenende einstimmen: vom 13. bis 18. April (außer Karfreitag) findet auf der Promenade außerdem ein bunter Ostermarkt mit Händlern, Kulinarik und Musik statt.

Sonntags-Shopping

Wer für Ostern noch Deko, Essen oder Geschenke shoppen möchte, hat am Palmsonntag in der City Gelegenheit dazu, denn der ist verkaufsoffen: Am 10. April machen laut Rostocker Citykreis viele Geschäfte in der Kröpeliner Straße für Kundschaft auf.

Von Antje Bernstein