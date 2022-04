Was wäre Ostern ohne ein ausgedehntes Frühstück? Brötchen, Brot, Rüblikuchen und Hefezopf schmecken frisch vom Bäcker besonders gut. Junge, Lila Bäcker, Grubenbäcker, Sparre, Mecklenburger Backstuben und Co.: Wo und wann Sie in Rostock und Warnemünde an den Feiertagen Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag (15. 17. und 18. April) Backwaren kaufen können.