Corona - Ostern in der Corona-Krise: Was ist in MV noch alles erlaubt?

Aufgrund der Epidemie untersagt die Landesregierung von Karfreitag bis Ostermontag Ausflüge über die nähere Umgebung hinaus. Vor allem Besuche der Inseln Rügen, Usedom und Hiddensee sind verboten. Lesen Sie hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.