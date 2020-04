Ostern und das Coronavirus in MV: Was darf man tun, was ist verboten?

Rostock/Schwerin

Wer zu Ostern nicht nur zu Hause sitzen möchte, muss einiges beachten. Denn in diesem Jahr steht das wichtigste Fest der Christenheit im Zeichen von Corona. Gottesdienst, Osterfeuer, Ostereier mit Verwandten und Bekannten suchen, einen Tagesausflug an den Strand starten, mit den Nachbarn grillen oder gar einen Kurzurlaub planen – fast alles, was sonst selbstverständlich ist, ist derzeit nicht mehr erlaubt und Verstöße werden sanktioniert.

Die Landesregierung hat speziell für die anstehenden Osterfeiertage noch mal die „Corona-Verbotsliste“ aktualisiert. Eine Übersicht:

Darf ich Ausflüge unternehmen?

Ausflüge über die nähere Umgebung hinaus sind in MV verboten, so das Innenministerium. Mit näherer Umgebung ist der Beritt vor der eigenen Haustür gemeint. Wer also zum Beispiel in Grevesmühlen lebt, darf natürlich um den Ploggensee wandern, Rostocker am Warnemünder Strand spazieren, Binzer auf ihrer Promenade, Greifswalder an ihrem Ryck entlang.

Nicht erlaubt sind Tagesausflüge. Von Karfreitag 0.00 Uhr bis Ostermontag 24.00 Uhr sind Ausflüge zum Beispiel an die Mecklenburgische Seenplatte, auf die Inseln oder auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst untersagt.

Darf ich meine Großeltern besuchen?

Wer Ostern seine Großeltern etwa auf der Insel Poel besuchen möchte und beispielsweise aus Stralsund kommt, darf das, weil ein Besuch in der sogenannten Kernfamilie erlaubt ist. Allerdings wird vor einem Besuch aufgrund der Infektionsgefahr dringend gewarnt. Generell appelliert die Landesregierung an alle Bürger, Besuche bei der Verwandtschaft zurzeit nicht zu planen, damit das Virus nicht verbreitet wird.

Zur Kernfamilie gehören laut Innenministerium Kinder, Eltern, Großeltern, Lebensgefährten und eingetragene Lebenspartner. Nicht dazu gehören etwa Cousinen und Cousins, Onkel, Tanten, Neffen und Nichten. Es ist darüber hinaus verboten, Verwandte über Ostern aus Reha-Einrichtungen abzuholen. Erlaubt ist, dass getrennt lebende Eltern ihre Kinder übergeben können.

Mit wem darf ich den Osterspaziergang starten?

Wer in einer häuslichen Gemeinschaft lebt, darf sich zusammen in der Öffentlichkeit bewegen. Alles, was über diese Gruppe hinausgeht, ist verboten. Mit Freunden picknicken: verboten. Mit den Gartenfreunden am Osterfeuer sitzen: verboten. Auf Wiesen oder in Stadthäfen mit anderen zum Beispiel kubben: verboten. Osterpartys: Bitte nicht! Auch nicht in privaten Räumen – auch das ist ausdrücklich untersagt.

Darf ich mich mit Bekannten treffen?

Dazu das Innenministerium: „Die Zahl der Personen, die sich privat in der Öffentlichkeit bewegen und keine häusliche Gemeinschaft bilden, ist auf zwei begrenzt. Wo immer möglich, ist hier ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Personen einzuhalten.“

Sind Osterfeuer erlaubt?

Die großen Osterfeuer im Land sind sowieso alle abgesagt, da Veranstaltungen mit mehreren Personen schon vor Wochen verboten worden sind. Feuer auf dem Privatgrundstück ist ebenfalls in diesem Jahr verboten und kann mit einem Bußgeld bestraft werden.

Wird es Gottesdienste geben?

Wer in der Kirche Ostern in einem Gottesdienst feiern möchte, wird weiterhin enttäuscht werden: Bis dato sind Gottesdienste mit Besuchern untersagt. Manche Kirchgemeinden bieten Online-Varianten an.

Dürfen Kleingärtner in ihre Gärten?

„Vom 10. April 0.00 Uhr bis 13. April 24.00 Uhr darf der Garten nicht aufgesucht werden, soweit er nicht in der gleichen Gemeinde liegt“, so die Verordnung des Schweriner Innenministeriums.

Darf ich über Ostern auf mein Wochenendgrundstück oder zum Zweitwohnsitz?

Ja – sofern man Einwohner von MV ist. Tipp: Am besten, aufgrund der flächendeckenden Kontrollen, Nachweise mitführen, etwa Mietverträge oder Meldebescheinigung über den Zweitwohnsitz.

Wo darf ich Ostereier verstecken?

Es sind die bereits erläuterten Regeln zu beachten. Zu Hause dürfen Eier gesucht und versteckt werden, wenn das beliebte Ritual im Rahmen der Kernfamilie stattfindet. Freunde dürfen dazu nicht eingeladen werden. Gleiches gilt für das Verstecken in der Öffentlichkeit, etwa in Parks – das dürfen nur enge Familienmitglieder oder Gruppen von höchstens zwei Personen.

Darf ich über Ostern angeln?

Angeln ist erlaubt. Aber mit Einschränkungen. So ist das Angeln nur noch allein, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes möglich. Dabei ist der Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Achtung! Angeln ist nur an Gewässern in unmittelbarer Wohnortnähe gestattet.

Darf ich zu Besuch ins Altenheim?

Besonders hart für viele ist jetzt: Altenheime unterliegen immer noch einem Betretungsverbot.

Darf ich wenigstens über Ostern auf Spiel- und Sportplätze?

Nein.

Von Klaus Amberger