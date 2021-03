Rostock

In der Hoffnung, die Corona-Neuinfektionszahlen zu senken, sollten mit Beginn der Osterfeiertage die schärfsten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr in Kraft treten. Nachdem Bundeskanzlerin Merkel nach massiver Kritik am Bund-Länder-Beschluss zu einer Osterruhe die Maßnahme zurückgenommen hat, bringt die Diskussion unter Lesern ein gemischtes Meinungsbild hervor.

Die einen zollen der Kanzlerin Respekt, während bei anderen mit Blick auf die gekippten Ruhetage die Rede von „Regel-Wirrwarr“ und schwindender Akzeptanz ist. Auch die Urlaubsregelungen stoßen auf Unverständnis.

„Unsere Kanzlerin ist auch nur ein Mensch“

„Respekt“, schreibt Uwe Buntrock. Und weiter: „Schlimm genug, dass überhaupt Maßnahmen ergriffen werden müssen. Jeder kann auch selbst mal ein wenig überlegen und seinen Beitrag leisten, ohne Beschlüsse.“

Annii Anders beklagt das „Hin und Her“. Aber: „Unsere Kanzlerin ist auch nur ein Mensch und trifft diese ganzen Entscheidungen nicht alleine. Ich kann mir vorstellen, dass das harter Druck ist und einen verzweifeln lässt. Eine perfekte, ideale Lösung mit der alle 82 Millionen Einwohner Deutschlands zufrieden sind, wird es nie geben.“

„Starke Leistung, einen Fehler zuzugeben“

Bert Lehmann betont: „Einen Fehler zuzugeben halte ich für eine starke Leistung. Andererseits sagte die Kanzlerin, man hätte in den 24 Stunden intensiv beraten.“ Lars Simon ergänzt: „Einen Fehler in dieser Position zu korrigieren, verdient meinen Respekt. Egal wie man zu ihr steht.“ Unverständnis äußert

René van de Kerkhof und sagt: „Das Problem an dem ganzen Regel-Wirrwarr ist, dass niemand mehr durchsieht und die Akzeptanz und Umsetzung gegen null tendiert, was wiederum leider gar nicht förderlich ist.“ Tom Karsten sieht das Problem der Regierung darin, dass „sie es nur mit Aussitzen oder Verboten“ versuche, um die Zahlen zu drücken. „Andere Meinungen werden einfach von Tisch gefegt.“

Bekämpfen wir den Mensch oder das Virus!?

Sebastian Bo ist kritisch und nimmt mögliche Folgen der Beschlüsse in den Blick. „Also selbst wenn die Maßnahmen nicht unter ‚Darüber lacht die Welt‘ – ja, andere Länder amüsieren sich über unsere halb garen Lösungen – fallen sollten, kann man wohl kaum von Zufriedenheit sprechen. Als Befürworter einschränkender Maßnahmen ist man damit genau so wenig zufrieden wie die Ablehner. Das ist es, was die Ablehner auch nicht verstehen: keiner findet die Maßnahmen gut.“ Bo führt aus: Es sei eine Akzeptanz und Befürwortung einer erkannten Notwendigkeit, bei der die Umsetzung mal wieder mehr als fragwürdig sei. „Die Quittung dafür bezahlen dann die Neuinfizierten mit ihrer Gesundheit und Langzeitschäden – und einige auch mit ihrem Leben. Und die anderen die die Rechnung wirtschaftlich durch Schließungen bezahlen müssen, haben es dank unserer unentschlossenen Regierung wieder einmal nahezu umsonst getan.“

Rene Richter erinnert sich in diesem Zusammenhang an folgenden Satz: „Wie sagte der Bürgermeister von Rostock so treffend: ‚Bekämpfen wir den Mensch oder das Virus!?‘ So langsam glaube ich, dass es der Mensch ist.“ Bundesregierung und nachgeordnete Behörden lassen es an „strategischen Entscheidungen“ vermissen, so Richter.

Die Nerven liegen blank

Zu der Entscheidung, dass auch „kontaktarmer Urlaub“ im eigenen Bundesland, so wie es die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorgeschlagen hatten, nach den neuen Vereinbarungen nicht erlaubt ist, schreibt Peggy Johanson: „Urlaub, Urlaub, Urlaub ... Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, dass man irgendwann mal wieder seine Eltern besuchen möchte und dafür eine externe, vernünftige Übernachtungsmöglichkeit benötigt?“

Beate Rüdinger glaubt gar: „Da das Reisen im eigenen Land untersagt ist, treffen sich jetzt viele Familien auf Mallorca. Was für eine Logik. Noch darf man ja fahren. Die Regeln gelten ja erst ab 1. April.“ Und Andrea Wischnewski überlegt: „Ich darf über Ostern zu meinem Vater gehen, aber ohne meinen großen Sohn und meinen Bruder, wir sind dann zwar nur fünf Personen, aber aus vier Haushalten.“

„Das nervt mich jetzt schon“

Dorian Brode beteuert: „Ich beachte ja brav die Regeln und bin regelmäßig getestet, aber das nervt mich jetzt schon. Da werden vor drei Wochen regional umsetzbare Stufenpläne gemacht und dann einfach wieder in die Tonne gehauen.“

Elisabeth Nowak ergänzt enttäuscht: „Die momentanen Hotspots bleiben geöffnet. Es wird nichts bringen.“ Manfred Heuke verliere langsam das Verständnis für die Maßnahmen der Politik. Man könnte denken, sie wissen nicht, was sie tun, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie wissen nur zu gut, was sie tun.“

„Schlimm dieses Jeder-koch-sein-Süppchen“

Mit dem zähen Ringen um Kompromisse bei dem Bund-Länder-Treffen vom Montag ist eine neuerliche Debatte über den Föderalismus in Pandemiezeiten entfacht worden. Karin Jennerjahn stellt dazu die Frage: „Warum wieder nach irgendwelchen Ausnahmen suchen? Schlimm dieses ewige Jeder-kocht-sein-Süppchen. Föderalismus kann auch ein Hemmschuh sein, deutlicher wie seit letztem Jahr geht es nicht.“ Jennerjahn verlangt „endlich Einheitlichkeit, keine Experimente und im Anschluss eine handfeste Strategie, die uns nicht von einem in den nächsten Lockdown führt. Genügend Impfstoff, auch in den Arztpraxen für alle, die sich impfen lassen möchten, und ausreichend Tests.“

Matthias Löbsack sieht es so: „Es sollte so sein, dass in Krisensituationen der Föderalismus eingeschränkt wird.“ Zum Stopp der Osterruhe fügt Löbsack hinzu: „Super, da hatte der Bund eine halbwegs sinnvolle Verordnung verabschiedet und nun wird es wieder zurückgenommen. Leute, macht einen Lockdown für mehrere Wochen und dann ist gut.“

Und Kay Nadolny schließt in dieser Debatte mit dem Nachdenken darüber, ob es denn klug gewesen sei, „mal alles für zwei Wochen aufzumachen, um dann wieder alles runterzufahren. Hätte man nicht besser auf mehr Impfstoffe warten sollen und Schnelltests? Ärzte und Virologen haben ja schon vor drei Wochen vorausgesagt, dass Öffnungen noch zu früh sind.“

Von Juliane Lange