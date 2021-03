Osterurlaub an der Ostsee von MV? So stehen derzeit die Chancen

Rostock/Kiel

Gibt es doch noch Chancen für Osterurlaub an der Ostsee? Die wieder steigenden Corona-Inzidenzen lassen zwar die Hoffnungen in MV und in Schleswig-Holstein sinken. Doch ausgerechnet der sich anbahnende Urlauberansturm auf die Baleareninsel Mallorca könnte auch der Branche hierzulande Rückenwind geben.

Denn wie man hört, sorgt die aktuelle Situation auf den Parlamentsfluren in Schwerin und Kiel für Kopfschütteln: Wie soll man dem Bürger vermitteln, dass er zwar im voll besetzten Flieger nach Mallorca fliegen, aber nicht an die Ostsee reisen darf?

Entscheidung muss jetzt fallen

Die Zeit drängt: „Wenn es eine Entscheidung geben soll, muss sie jetzt fallen“, fordert Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands MV. Die ersten Hotels im Land würden bereits gebuchte Reisen aus anderen Bundesländern stornieren, weil sie die Hoffnung aufgegeben hätten. Die Vorbereitungen für Urlauber aus dem eigenen Bundesland liefen allerdings im Hintergrund weiter. Am Dienstag will die Task Force Tourismus zu dem Thema beraten.

MV hofft bei den Verhandlungen mit dem Bund auf Schützenhilfe aus Schleswig-Holstein. Das Nachbarland setzt weiter auf eine komplette Öffnung zu Ostern – also auch für Urlauber aus ganz Deutschland. „Unser Wunsch ist weiterhin, Ostern öffnen zu können, und zwar für alle Urlauber und Beherbergungsformen“, sagte Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein.

Alles auf eine Karte

Schleswig-Holstein setzt dabei alles auf eine Karte: „Entweder dürfen alle kommen, oder es bleibt alles zu“, so Bunge. Die Öffnung müsse demnach auch für Tagesurlauber gelten – in Schleswig-Holstein wie auch in MV ein heiß diskutiertes Thema.

„Wir hatten letztes Jahr im ersten Lockdown ein großes Problem im Umgang mit unseren Hamburger Tagesausflüglern: Wir sind sozusagen der Vorgarten von Hamburg, doch die Hamburger wurden teilweise auf Fahrradwegen an der Landesgrenze angehalten und zurückgeschickt.“ Solche Szenen sollen sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Auch in MV hatten scharfe Kontrollen von Tagesurlaubern und auch von Ferienwohnungsbesitzern für Unmut gesorgt.

Zur Not im Alleingang

Schleswig-Holstein will sich daher bei der nächsten Bund-Länder-Runde am kommenden Montag für eine Nordlösung einsetzen, die neben MV auch Niedersachsen und Hamburg umfassen soll. „Im Notfall prüft unsere Landesregierung aber auch einen Alleingang bei der Tourismusöffnung, sofern es das Pandemiegeschehen zulässt“, so Bunge.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tobias Woitendorf machen allerdings nicht nur die politischen Unwägbarkeiten Sorge, sondern auch die steigenden Inzidenzen, die die ganze Planung über den Haufen werfen könnten. „Wir sind gerade in einem Wettlauf zwischen weiteren Lockdown-Lockerungen und steigenden Corona-Zahlen. Und wir drohen, diesen Wettlauf zu verlieren.“

Von Axel Büssem