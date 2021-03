Rügen

In knapp drei Wochen beginnt das Osterfest. Für die Hoteliers und Gastronomen auf der Insel Rügen wird damit die neue Saison eingeläutet. Coronabedingt ist 2020 das Osterfest ins Wasser gefallen. In diesem Jahr sieht es bislang nicht viel besser aus.

Noch gibt es keine Entscheidung seitens der Politik, ob überhaupt geöffnet werden kann. Und wenn ja, für wen und unter welchen Bedingungen. Das lange Hoffen auf der Insel schlägt mittlerweile in Frust um. Die Gastgeber fordern klare Aussagen – und vor allem schnelle.

Die Hoffnung auf ein Osterfest mit belegten Zimmern und geöffneten Restaurants ist noch vorhanden. Aber sie schwindet von Tag zu Tag. „Ein Öffnen zur Osterzeit? Das wird schwierig“, sagt der Rügener Dehoga-Vorsitzende Wolfgang Kannengießer. Wie viele andere auf der Insel hat er Zweifel, wenn er die Aussagen von Virologen und Politikern hört. Von einem touristischen Stillstand bis April oder sogar bis Pfingsten, Ende Mai ist die Rede. „Wir können nicht bis zum nächsten großen Gipfel warten, der Ende März stattfinden soll. Das wäre dann wenige Tage vor dem Fest. Das reicht nicht aus“, sagt er.

Auslastung von 65 Prozent

Für die Betriebe sei die Vorbereitungszeit elementar. Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, würde verhältnismäßig schnell umsetzbar sein. Anders sieht es mit den Zulieferern aus, die auch in den Startlöchern stehen. Hinter jedem Hotelbetrieb steht eine mal mehr mal weniger aufwendige Logistik. Der Rügener Dehoga-Chef glaubt deshalb nicht daran, dass der touristische Betrieb startet, wenn nicht so schnell wie möglich die Regelungen für das Beherbergen gelockert werden. Er wird konkret: 14 Tage vorher, also bis Ende nächster Woche, muss die große Politik entschieden haben, ob geöffnet werden darf. Sonst ist das Osterfest gestrichen.

„Von der zeitlichen Begrenzung abgesehen – die Frage in unserem Bereich bleibt: Lohnt es sich nur, wenn nicht nur Einheimische, sondern auch Menschen aus anderen Bundesländer kommen dürfen? Dabei gilt es zu beachten, dass die großen Häuser eine Auslastung von mindestens 65 Prozent benötigen, damit es einigermaßen läuft“, sagt er.

„Das Personal drängelt“

Ein großes Haus in Binz leitet Birte Löhr, Generaldirektorin der Hutter-Hotelgruppe auf Rügen. Sie bringt die Idee ein, Deutschland in einen Nord- und einen Südbereich einzuteilen. „Wenn die Politik nicht möchte, dass ganz Deutschland hin und her reist, dann sollen sie eine Grenze ziehen, das heißt, die aus den nördlichen Ländern können im Norden reisen und die aus den südlichen Ländern bleiben im Süden. Dann hat man eine Lösung, die allen gerecht wird. Aber nur für MV zu öffnen, das reicht nicht aus“, sagt sie.

Ihr Hotel innerhalb kürzester Zeit hochzufahren, sei kein Problem. „Wir können Entscheidungen sehr schnell umsetzen und wir haben ein starkes Team, das auch entscheidungsfreudig ist. Deshalb spricht nichts dagegen, kurzfristig öffnen zu können. Wir sind hoch motiviert, das Personal drängelt“, sagt sie. Kostenfreie Stornierungen sind in ihrem Haus bis 24 Stunden vor Anreise möglich. Damit sollen die Urlauber motiviert werden, zu buchen.

Zu einem funktionierenden Hotelbetrieb gehöre aber nicht nur freundliches Personal sowie gemachte Betten. Viele Gewerke und Dienstleistungen wie Wäscherei, Bäckerei, Großküche und Lager hängen mit dran. „Wenn die Politik erst wenige Tage vorher Bescheid für die Öffnung gibt, dann würde ich das als mutwillig werten, dass sie mit Absicht kurzfristig Information geben, damit möglichst wenig Häuser öffnen. Das wäre zu leicht zu durchschauen“, sagt sie. Sie appelliert daran, mindestens acht bis neun Tage Vorlaufzeit zu bekommen, um die Lieferantenkette in Schwung zu bringen. Sonst trete das Problem auf, dass alle gleichzeitig bestellen würden. Engpässe wären vorprogrammiert.

„Aufgaben nicht unlösbar“

Das Parkhotel in Bergen hat derzeit für Geschäftsreisende geöffnet. Besucher gehen hier statt abends ins Restaurant mit einer Suppe auf ihr Zimmer. Die Hoffnung ist groß, dass sich dieser Zustand bald ändern wird. Das Team steht laut Christina Gehm bereit. „Jeder brennt, jeder möchte, dass wieder für Urlauber geöffnet wird. Es gäbe nichts Schöneres als das“, sagt die stellvertretende Direktorin im Haus. Für sie ist die aktuelle Lage schwer einzuschätzen. „Jeden Tag kommen andere Meldungen, die man einsortieren muss. Es wäre schön, wenn wir Ostern wieder richtig öffnen, aber ich kann noch nicht wirklich daran glauben.“

Im Hotel Sonnenklahr im Ostseebad Göhren werden die Zimmer geputzt, regelmäßig alle Wasserleitungen geprüft und der kleine Garten gepflegt. „Wir möchten vorbereitet sein, wenn wir wieder öffnen dürfen“, sagt Inhaberin Christina Klahr. Ihre elf Zimmer seien im Vergleich zu den großen Hotels überschaubar. Trotzdem ist es für das kleine Team eine Herausforderung, die Hygienebestimmungen umzusetzen. Das bedeutet eine spezielle Reinigung in allen Bereichen. Sie geht optimistisch ans Werk: „Die Coronazeit ist eine Herausforderung, die Aufgaben aber nicht unlösbar.“

Kritik an Aussage der Kanzlerin

Auch die Gastronomen stehen vor großen Herausforderungen. Ab dem 22. März dürfen Restaurants öffnen, aber nur ihre Außenbereiche. In der neuen Gastronomie im Marstall in Putbus gibt es auf der Terrasse auch unter Corona-Bedingungen Platz für 120 Personen. „Aber was soll ich machen, wenn es anfängt zu regnen? Ich kann doch nicht das Essen einpacken und die Gäste im Regen sitzen lassen oder wegschicken“, sagt der neue Betreiber Daniel Zepter.

Er stört sich vor allem an der Aussage der Kanzlerin, dass nur unter Vorbehalt geöffnet wird. „Ich kann nicht das Restaurant hochfahren und die Kühlschränke bestücken, um eventuell kurze Zeit später wieder zu schließen. Deshalb ist mein Verhalten eher zögerlich“, sagt er.

