Rostock/Berlin

Der Tourismusverband MV hat die Hoffnung auf einen Neustart zum Osterfest nicht aufgegeben. „Wir haben die Flinte noch nicht ins Korn geworfen“, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf am Dienstag zum Auftakt der Internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin. „Die Branche arbeitet weiterhin darauf hin. Wir können ja nicht erst am 22. März anfangen.“

An diesem Tag soll das Thema Lockdown-Lockerungen im Tourismus beim nächsten Corona-Gipfel der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besprochen werden. Das Osterwochenende beginnt am Karfreitag, dem 2. April.

„Es wird nicht für jeden ideal laufen“

Nach Woitendorfs Einschätzung brauchen Hotels und Restaurants aber mindestens zwei Wochen, um sich auf den Neustart vorzubereiten. „Sie müssen das Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, Waren einkaufen und die Betriebsabläufe planen.“

Angesichts des knappen Zeitplans prognostiziert der Verbandschef schon jetzt: „Es wird nicht ideal für jeden laufen.“ Das erreichbarste Ziel bleibe, Ostern wenigstens für Einheimische in MV Urlaub im eigenen Land zu ermöglichen. „Mehr ist mit Blick auf die verbleibende Zeit schwer vorstellbar“, so Woitendorf.

Noch ein Ass im Ärmel

Ein Ass hat er aber noch im Ärmel: Der Ministerpräsident des Nachbarlands Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hatte zuletzt betont, dass für ihn nichts dagegen spreche, die Hotels Ostern zu öffnen: „Warum sollen die Menschen an Ostern nicht in Hotels und Ferienwohnungen sein können – unter der Voraussetzung eines aktuellen Negativ-Tests und einer Nachverfolgung über Apps.“

OZ-Umfrage: Würden Sie Ostern gern in einem Hotel in MV Urlaub machen?

Woitendorfs Hoffnung: Die beiden Küstenländer könnten sich zusammentun und gemeinsam Druck in Berlin machen. „Ziel ist ein Sonderweg, da unsere Länder stark vom Tourismus abhängen.“ Und Schleswig-Holstein habe auch Urlauber aus anderen Ländern sowie Tagestouristen weiterhin nicht abgeschrieben.

Nicht von Null auf Hundert

Das Problem sei, dass die Politik sich darauf festgelegt habe, den Tourismus nicht auf einen Schlag von Null auf Hundert hochzufahren. Denn Urlaub besteht aus zwei Komponenten, die beide in Bezug auf die Virusverbreitung Sorge bereiten: einerseits die Anreise und andererseits der Aufenthalt in Hotels und Restaurants.

Daher setzt der Tourismusverband MV auf einen Stufenplan, bei dem zunächst nur Einheimische in MV Urlaub machen dürfen, um den Personenkreis der Gäste anfangs zu begrenzen. „Diese Kröte mussten wir schlucken. Die Stufen sind auch wichtig, aber wir müssen schnell von Stufe zu Stufe kommen“, fordert Woitendorf.

Verband gegen Quoten

Quoten, wie eine 60-prozentige Belegung von Hotels, lehnt der Tourismusverband dagegen strikt ab – besonders nach den Protesten, die diese Beschränkung im vergangenen Jahr in der Branche ausgelöst hatte. Auch Ferienwohnungen sollten nicht buchbar sein, wenn die Hotels noch geschlossen sind. „Das konnten wir verhindern“, so Woitendorf. „Es soll niemand bevorzugt werden.“

Aus diesem Grund war der Tourismusverband auch gegen die Öffnung der Außengastronomie, die frühestens am 22. März möglich sein soll. „Nicht alle Gastronomen haben Außengastronomien, die auch gegen Witterungseinflüsse geschützt werden können“, erklärt Woitendorf. Die Entscheidung sei dennoch so gefallen.

Panne zum Start der ITB

Seine Pläne zum Neustart des Tourismus in MV wollte der Verband am Dienstag zum Start der digitalen ITB auf einer Pressekonferenz im Internet vorstellen. Doch der Server der ITB stürzte ab und die aufwendig geplante und arrangierte Pressekonferenz in einem eigens eingerichteten Studio in Rostock fand weitgehend ohne Zuschauer statt. Sie soll jetzt am Mittwoch wiederholt werden.

Von Axel Büssem