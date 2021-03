Warum sollte eine Flugreise nach Mallorca sicherer sein als Camping an der Ostsee? Mit dieser Sichtweise konnten sich Regierungschefs der Nordländer bei den Bund-Länder-Beratungen in der Nacht nicht durchsetzen. Was an Osterurlaub in Mecklenburg-Vorpommern möglich sein wird, lesen Sie hier im Detail.