Windparks, Kiesabbau, Aquakulturen, immer größere Schiffe: Auf der Ostsee wird es eng. Damit es nicht zu Unfällen kommt, soll die See vor Rostock, Wismar und Stralsund zum weltweiten Vorreiter für „digitale“ Schifffahrt werden. Wie die Behörden mit „5G auf See“ planen und was das fürs schnelle Internet an Land bedeutet.