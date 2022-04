Steigende Preise für Lebensmittel und Energie, knappes Warenangebot, zu wenig Personal. Ob in Rostock oder auf Rügen, an der Küste oder der Müritz: Gaststätten, Imbiss-Buden und Cafés in Mecklenburg-Vorpommern ziehen Konsequenzen. Wie viel Gäste mehr zahlen müssen und warum sie im Sommerurlaub 2022 öfter vor geschlossenen Türen stehen dürften.