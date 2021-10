Misdroy

Im polnischen Misdroy sind am Strand zwei Hochhäuser mit jeweils 33 Stockwerken geplant. Alles deutet nun darauf hin, dass sie doch nicht so schnell gebaut werden. Das Landesverwaltungsgericht in Stettin hat die umstrittene Entscheidung über die Baugenehmigung aufgehoben.

Zahlreiche Einwohner und auch der Bürgermeister von Misdroy, Mateusz Bobek, sind mit der Entscheidung des Gerichts zufrieden. „Ich muss zugeben, dass ich gegen diese Hochhäuser war. Natürlich wollen wir, dass das Areal auch mit Appartementhäusern oder einem Hotel erschlossen wird, aber in einer vernünftigen Höhe“, sagt Bobek.

Entscheidung für Hochhäuser vor zehn Jahren gefällt

Die größte Sorge von Bewohnern der angrenzenden Grundstücke war, dass die Hochhäuser die Umgebung und sogar einen Teil des Strandes vollständig beschatten würden. Sie hatten ihre Einwände erhoben, aber die Gemeinde konnte nicht viel tun. Die Regelungen in den Bebauungsplänen zur Kubatur der Einrichtung wurden vor über zehn Jahren eingeführt. Damals waren die meisten Einwohner Befürworter dieser Investition. Sie sollte ein Schwungrad für den Tourismus und die Wirtschaft in Misdroy sein.

Seitdem hat sich jedoch einiges geändert. In Misdroy wurden viele große Hotels und Appartementhäuser gebaut, und die Bewohner erkannten, dass weitere Objekte die lokale Infrastruktur und den Tourismus beeinträchtigen könnten. Besitzer kleinerer Pensionen und von Hotels haben Angst, Einnahmen an große Unternehmen zu verlieren.

Formfehler seitens des Investors

Das Gericht hob die Entscheidungen zur Baugenehmigung auf, weil der Investor nicht alle Formalitäten erledigt hatte. „Für das geplante Bauvorhaben wurden weder geologische und ingenieurwissenschaftliche Unterlagen noch geotechnische Voraussetzungen für den Bau des Objekts erstellt (...). Der Investor ging davon aus, dass nur der Bauplaner über die Notwendigkeit und den Umfang der Erstellung einer geologischen Dokumentation entscheidet“, heißt es in der Begründung des Gerichtsurteils.

Der Bauträger aus Stettin hat in den letzten Jahren das Konzept des Aussehens und des Zwecks der Gebäude geändert, aber die geologische Dokumentation nicht aktualisiert. Jetzt muss er alles noch einmal machen, was erhebliche Kosten und viel Zeit erfordert. Auf das Urteil des Gerichts hat der Bauträger noch nicht reagiert. Ob er dagegen eine Berufung einlegen wird, ist bislang nicht bekannt. Interessanterweise sind auf der Website des Investors weiterhin Kaufangebote für potenzielle Kunden aufgeführt.

Aufzug war als Attraktion geplant

Die zwei Hochhäuser sind eines der umstrittensten Projekte an der polnischen Küste. Jedes soll laut Planung 112 Meter hoch sein und 33 Stockwerke haben. In den Wohn-Türmen sollen insgesamt 345 Appartements entstehen. Je nach Höhe, sollen sie über eigene Terrassen (unterste Etagen), Loggien (mittlere Etagen) oder Wintergärten (in den am höchsten gelegenen Räumlichkeiten) verfügen. In den Gebäuden sind auch Restaurants und ein Schwimmbadkomplex geplant.

Das Unternehmen aus Stettin verweist darauf, dass außer den Appartements eine himmelhohe Attraktion geplant sei – ein speziell entworfener Aufzug, der nicht nur den Bewohnern, sondern allen Interessenten Zugang zu einem einzigartigen Ausblick biete. Der Investor argumentiert, dass dies eines der attraktivsten Projekte im Küstenbereich in Polen, aber auch in diesem Teil Europas sei. Das Projekt solle Misdroy zu einem Badeort in anderer Dimension machen.

„Wir sind uns bewusst, dass dies das erste derart prestigeträchtige Projekt in Misdroy ist, aber das Potenzial dieses Ortes und die Markterwartungen sind enorm. Ich bin überzeugt, dass unsere Investition einen Impuls für die dynamische Entwicklung des Resorts geben wird. Wir haben dafür gesorgt, dass jedes Appartement exklusiv ist und jeder Gast und Bewohner einen Meerblick hat. Das war eine Herausforderung, vor der unsere Architekten standen“, sagt Investor Leslaw Siemaszko.

Von Radek Jagielski